Erzurum'da yaklaşık 1.500 bilirkişi adalete katkı sözü verdi

Erzurum'da bilirkişilik yemin töreni ve paneli yapıldı

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program kapsamında yaklaşık 1.500 bilirkişi yemin ederek göreve başladı. Törenin ardından "Bilirkişilik Kanununun 10. Yılında Hedefler, Kazanımlar ve Gelecek Vizyonu" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmaları:

Programın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, törene ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise bilirkişilik kurumunun yargı içindeki önemine vurgu yaptı ve bu işi uzun yıllardır takip eden biri olarak kurumun değerini bildiklerini belirtti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, konuşmasında 2025 verilerine işaret ederek 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alındığını ve bu raporlar için toplamda yaklaşık 7,7 milyar TL ödeme yapıldığını söyledi. Avşar, 2026'da rakamların daha da artmasının muhtemel olduğunu belirtti ve bilirkişilerin rapor düzenlerken gereksiz masrafa yol açmadan, dosyaları kısa sürede ve adil şekilde sonuçlandırmalarını istedi.

Bilirkişiliğin önemi ve uyarılar:

Konuşmaların ortak vurgusu, bilirkişiliğin adalet mekanizmasındaki merkezi rolü oldu. Avşar, kimi zaman hakimin bilirkişi raporu istemek zorunda kaldığını; Yargıtay ve Danıştay kararları nedeniyle dosyaların yeniden bilirkişi raporuna gönderildiğini belirterek bunun ek maliyete yol açtığını ifade etti. Katılımcılara seslenirken "İşini en güzel şekilde yapan kişi en iyi insandır" diyerek mesleki titizlik ve vicdani sorumluluğun altını çizdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bilirkişiliğin uzmanlık, tecrübe, tarafsızlık ve vicdani mesuliyet gerektirdiğini vurguladı. Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Kapar da adaletin doğru ve zamanında tecellisinin sadece yargı makamlarının çabasıyla değil; uzmanlığın doğru şekilde ortaya konulmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Program, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel'in davetiyle düzenlenen yemin töreniyle devam etti ve törende yaklaşık bin 500 bilirkişi yemin etti.

Panel ve katılımcılar:

Yemin töreninin ardından düzenlenen panelde Bilirkişilik Daire Başkanı Abdullah Murat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat ve Erzurum Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök panelist olarak görüşlerini paylaştı. Programa ayrıca AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, hakimler, savcılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören ve panelde öne çıkan mesajlar, bilirkişilik uygulamalarında mesleki titizlik, tarafsızlık ve maliyet bilincinin önemiydi; konuşmacılar, raporların adil ve hızlı hazırlanmasının hem tarafların hakkı hem de kamu kaynaklarının korunması açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Erzurum'da bin 500 bilirkişi yemin etti