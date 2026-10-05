Sason'da bereket festivali: bal, ceviz ve çilek üreticiyi güçlendirdi

Sason’da festival yoğun ilgiyle tamamlandı:

Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yaklaşık 170 bin kişi, Sason’un özgün tarım ürünlerine ilgi gösterdi ve üreticilerin stantlarını ziyaret etti.

Yöresel ürünler öne çıktı:

Festivalde özellikle yüksek kesimlerde ve yaylalarda beslenen arılardan elde edilen doğal bal büyük ilgi gördü. Aynı şekilde ilçenin önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve coğrafi işaret tescili bulunan Sason çileği ile ceviz de ziyaretçilerin yoğun talebiyle karşılaştı. Binbir emekle üretilen yöresel ürünlerini sergileyen çiftçiler, festival süresince satış ve tanıtım fırsatı yakaladı.

Kırsal kalkınma ve üretimin canlanması:

Son yıllarda bölgede sağlanan gelişmelerin ardından pek çok vatandaş tarım ve hayvancılığa yöneldi; yıllardır kullanılmayan araziler yeniden üretime kazandırıldı. Devlet tarafından sağlanan hibe ve destekler, ekilen arazilerden elde edilen ürünlerin artmasına katkı sağladı ve festival gibi organizasyonlar aracılığıyla tüketiciyle buluştu.

Festival, sadece ürün tanıtımının ötesinde kırsal kalkınma açısından da önem taşıdı. Yerel üreticiler etkinlik sayesinde doğrudan gelir elde ederken, ilçenin ekonomik hareketliliğine de katkı sağlandı. Üreticiler, artan ilginin gelecek yıllarda üretimi ve bölge ekonomisini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Organizasyon, Sason’un doğal ve tarımsal zenginliklerini görünür kılarken, ziyaretçilere yerel tatları deneyimleme ve üreticilerle doğrudan temas kurma imkanı sundu. Festivalin başarıyla tamamlanması, bölgedeki tarımsal üretimin ve kırsal yaşamın desteklenmesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAL, CEVİZ VE ÇİLEK FESTİVALİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.