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Muşlu polis memurunun yıllardır süren kampanyası köy çocuklarına umut oldu

Ankara'da görevli Muşlu polis Mustafa Şahin'in 12 yıllık kampanyası, hayırsever desteğiyle Muş'un köylerindeki öğrencilere çanta ve kırtasiye götürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:36

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muşlu polis memurunun yıllardır süren kampanyası köy çocuklarına umut oldu

Muşlu polis memurunun kampanyası sürüyor

Ankara'da görev yapan Muşlu polis memuru Mustafa Şahin, 12 yıl önce başlattığı kampanyayla Muş'un ücra köylerindeki çocuklara düzenli destek sağlıyor. Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışma, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan malzemelerin ulaştırılmasını kapsıyor ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Kampanyanın kapsamı:

Yardımlar kapsamında temin edilen çanta ve kırtasiye malzemeleri, Muş'un merkeze uzak köylerinde eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Çalışma, yıllar içinde farklı kesimlerden gelen bağışlarla büyüdü ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim yolculuğuna destek veriyor. Dağıtımlar, yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak planlanıyor ve öncelik okula yeni başlayan öğrencilere veriliyor.

Çocuklar ve ailelerin tepkisi:

Yapılan yardımlar çocuklar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yardım alanlardan Kadir Demir, kendilerine gönderilen çanta ve kırtasiye malzemelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Şahin'e teşekkür etti ve onunla tanışmayı istediğini söyledi. Fatma Bingöl ise köylerini ziyaret eden gönüllü abla ve abilerinden duyduğu memnuniyeti aktararak yardım gönderen Mustafa Şahin'e teşekkür etti ve kendisini köylerine davet etti.

Şahin, hayırsever desteğinin sürmesi halinde kampanyayı büyüterek daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçladığını belirtiyor. Bu girişim, kırsalda eğitim desteğinin sürekliliğine örnek teşkil ediyor ve yerel topluluklarda olumlu karşılanıyor.

ANKARA’DA GÖREV YAPAN MUŞLU POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN’İN 12 YIL ÖNCE BAŞLATTIĞI İYİLİK HAREKETİ...

ANKARA’DA GÖREV YAPAN MUŞLU POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN’İN 12 YIL ÖNCE BAŞLATTIĞI İYİLİK HAREKETİ, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE MUŞ’UN ÜCRA KÖYLERİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARA ULAŞMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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