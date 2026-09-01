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Erzurum'da yargı camiası 2026-2027 adli yılına kararlılıkla başladı

Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle 2026-2027 Adli Yılı açıldı; yargı mensupları adalet, hukukun üstünlüğü ve görev başarısına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da yargı camiası 2026-2027 adli yılına kararlılıkla başladı

Erzurum adli yıl açılışı

2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Erzurum Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonu ve fuaye alanında bir açılış töreni düzenlendi. Törene, adli ve mesleki temsilciler ile hukuk camiasının üye ve yöneticileri katıldı.

katılımcılar ve törenin düzeni:

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Baro Başkanı Sayın Mesut Öner, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan, Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hasan Tamer Berber, mahkeme başkanları, hâkim ve cumhuriyet savcıları ile Erzurum Barosu mensupları katıldı. Katılımcılar törende yeni adli yılın mesleki beklenti ve sorumluluklarına dikkat çekti.

kurumun mesajı ve öncelikler:

Erzurum Adliyesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Yeni adli yıl vesilesiyle, yargı teşkilatımızın tüm mensuplarına görevlerinde kolaylık ve başarı diliyor; adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğünün korunması doğrultusunda yürütülen çalışmaların yeni dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğine inanıyoruz. 2026-2027 Adli Yılı’nın ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm yargı mensuplarımıza başarılı bir adli yıl diliyoruz."

Tören, adli yılın başlangıcında mesleki dayanışma ve hukuka bağlılık vurgusunu öne çıkarırken, katılımcılar yeni dönemdeki görevlerin önemine dikkat çekti ve adaletin tesisi yönündeki çalışmalara destek mesajı verdi.

2026-2027 ADLİ YILI’NIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA, ERZURUM ADLİYESİ ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI HAKAN...

2026-2027 ADLİ YILI’NIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA, ERZURUM ADLİYESİ ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI HAKAN KILIÇ KONFERANS SALONU VE FUAYE ALANI’NDA AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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