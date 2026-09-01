Esnafla omuz omuza: Antalya için ortak çözüm vurgusu

Başkan vekili ziyareti ve kutlama:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) başkanlığına yeniden seçilen Adlıhan Dere'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özdemir, Dere ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar dileyerek güven tazeleyen yönetime destek mesajı verdi.

Görüşme sonrasında düzenlenen kahvaltıda kentteki esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Özdemir, esnafın taleplerini dinledi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Program, AESOB binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

Hizmet anlayışı ve sorumluluk vurgusu:

Konuşmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmette mazerete yer olmadığını ifade eden Özdemir, belediyenin kente yatırımlarını ve hizmetlerini aksatmadan sürdürdüğünü belirtti. Özdemir, "Bu şehir hepimizin. Ben de bu şehrin çocuğu ve kızıyım" diyerek Antalya'ya karşı taşıdıkları sorumluluğu vurguladı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Özdemir, ayrıca belediyeciliğin Kaş'tan Gazipaşa'ya uzanan geniş coğrafyada fedakârlık gerektirdiğini, Antalya'nın 640 kilometrelik kıyı bandı ve coğrafi zorlukları nedeniyle her bölgeye hizmet götürmenin önemine dikkat çekti.

Esnafla ortak çözüm çağrısı:

Başkan Vekili, esnafın kent ticaretine ve üretimine katkısını önemsediğini belirterek, onlara "bizim için aynı zamanda önemli birer çözüm ortağısınız" mesajı verdi. Özdemir, farklı kademelerden ilgili birimlerin de toplantıda hazır bulunduğunu, taleplerin ilgili birimlerle paylaşılması halinde ortak akılla çözüm üretilebileceğini söyledi.

Toplantıda esnaf ve oda başkanlarının eleştirileri ve önerilerinin çalışmaların yol haritasını aydınlatacağı ifade edildi. Özdemir, yaklaşık 20 yıllık siyasî tecrübesi ve 12 yıllık yerel yönetim deneyimiyle iş birliğinin önemini tekrar vurguladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Özdemir'i başarılı yürüttüğü süreç için tebrik etti. Dere, Antalya'nın hem vatandaşlara hem de kente gelen misafirlere hizmet sunan büyük bir kent olduğunu hatırlattı ve belediyenin performansına destek verdi.

Program boyunca esnaf ve oda başkanlarının sorun, talep ve önerileri tek tek dinlendi; karşılıklı görüş alışverişiyle somut talepler not alındı ve ilgili birimlerle koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

Toplantı, birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamlandı; yetkililer kent için ortak çalışma vurgusunu yineleyerek Antalya'nın geleceğinin hep birlikte inşa edileceğini ifade etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN ADLIHAN DERE’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.