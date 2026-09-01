Ümraniye'de 5 bin öğrenciye eşitlik için kırtasiye desteği

Ümraniye Belediyesi eğitim yılı öncesi kırtasiye desteği veriyor

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor. Uygulama, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve ailelerin okul masraflarını azaltmayı hedefliyor.

kimler yararlanacak:

Destek kapsamına ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeylerinde eğitim gören öğrenciler alınıyor. Belediyenin açıkladığı programa göre toplam 5 bin öğrenci kırtasiye malzemesi ile desteklenecek.

teslimat takvimi ve başvuru koşulları:

Kırtasiye yardımları 1-20 Eylül tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayında öğrencilere teslim edilecek. Yardımdan yararlanacak öğrencilerin teslim sırasında öğrenci belgeleri ile kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Belediye yetkilileri, bu tür sosyal destek çalışmalarının süreceğini ve kentte eğitim desteğine öncelik verilmeye devam edileceğini belirtti. Uygulama, hem aile bütçesine kısa vadeli destek sağlama hem de okula erişimde engelleri azaltma amacı taşıyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN OKUL MASRAFLARINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA 5 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİNDE BULUNACAK.