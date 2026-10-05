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erzurumspor fk kadrosu süper ligde yaş ortalamasıyla öne çıkıyor

Trendyol Süper Lig'de 6 haftalık dönemde forma giyen en yaşlı 10 oyuncudan 4'ü Erzurumspor FK'da; listenin ilk sırasında Paulo Victor yer aldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

erzurumspor fk kadrosu süper ligde yaş ortalamasıyla öne çıkıyor

Erzurumspor'un tecrübesi ligde dikkat çekiyor:

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada forma giyen en yaşlı 10 futbolcudan dördü Erzurumspor FK kadrosunda bulunuyor. Takımın yaşlı oyuncu yoğunluğu, hem saha içi deneyim hem de kadro organizasyonu açısından dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor.

Süper Lig'in en yaşlı ismi, 39 yıl 8 ay 7 gün ile Alanyasporlu Paulo Victor olurken, Erzurumspor'un deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu listede ikinci sırada yer aldı. Yumlu, 38 yıl 11 ay 26 günlük yaşla 20 Eylül 2026 tarihinde Erzurumspor FK'nin Samsunspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi.

Erzurumspor'daki üst yaş grubu ve diğer isimler:

Listenin üçüncü ve dördüncü sıralarında da Erzurumspor FK oyuncuları bulunuyor. Orhan Ovacıklı, Samsunspor karşılaşmasında 37 yıl 9 ay 28 günlük yaşla mücadele ederken, kaleci Ertuğrul Taşkıran aynı maçta kaleyi 36 yıl 10 ay 15 günlük yaşla korudu. Ayrıca listede Eren Tozlu da 35 yıl 8 ay 24 günlük yaşıyla yer alıyor.

Erzurumspor'un yanı sıra sıralamada yer alan diğer isimler arasında Fredy (Çorum FK), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), İlkay Gündoğan (Galatasaray), Stefan Savi (Trabzonspor) ve N’Golo Kanté (Fenerbahçe) bulunuyor. Bu oyuncuların yaşları ve takımları listede açık şekilde belirtilmiştir.

Deneyimin takıma katkısı ve değerlendirme:

Takımdaki bu yaş yoğunluğu, maç tecrübesi ve saha içi liderlik açısından Erzurumspor için önemli bir avantaj oluşturuyor. Öte yandan, yüksek yaş ortalığı fiziksel dayanıklılık ve sezon boyunca süreklilik açısından ek planlama gerektirebilir. Kısacası, listede yer alan oyuncuların tecrübesi takımlarına stratejik katkı sağlarken, yönetim ve teknik kadronun rotasyon yönetimi belirleyici olacak.

Altı haftalık periyot içinde resmi olarak forma giyen en yaşlı 10 oyuncunun sıralaması şu şekilde kaydedildi: 1. Paulo Victor (Alanyaspor) 39 yıl 8 ay 7 gün, 2. Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) 38 yıl 11 ay 26 gün, 3. Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK) 37 yıl 9 ay 28 gün, 4. Ertuğrul Taşkıran (Erzurumspor FK) 36 yıl 10 ay 15 gün, 5. Fredy (Çorum FK) 36 yıl 5 ay 23 gün, 6. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) 36 yıl 2 ay 11 gün, 7. İlkay Gündoğan (Galatasaray) 35 yıl 9 ay 21 gün, 8. Eren Tozlu (Erzurumspor FK) 35 yıl 8 ay 24 gün, 9. Stefan Savi (Trabzonspor) 35 yıl 8 ay 11 gün, 10. N’Golo Kanté (Fenerbahçe) 35 yıl 5 ay 22 gün.

MUSTAFA YUMLU

MUSTAFA YUMLU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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