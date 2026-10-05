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Trabzon'da kurulan köprü: İrlanda ile 180 yıllık dayanışmanın belgeseli

Trabzonspor-Drogheda maçında çekilen 'An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal', 1847 Osmanlı yardımıyla başlayıp günümüz dayanışmasına uzanan 180 yıllık hikâyeyi izliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzon'da kurulan köprü: İrlanda ile 180 yıllık dayanışmanın belgeseli

Belgesel ve maçın buluşması:

Trabzonspor ile İrlanda temsilcisi Drogheda United arasında geçen haftaki dostluk maçı, 180 yıla yayılan bir dayanışma öyküsünü kayda alan An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal adlı belgeselin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Film, 1845-1851 yılları arasındaki Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in 1847 yılında İrlanda'ya gönderdiği yardımın izini sürüyor.

Tarihsel belgeler ve belleğin izleri:

Yönetmen ve yapımcı olarak Hayriye Savaşçıoğlu, yapımcı olarak Ülkü Uzun ve The Sunny Times LLC ortak yapımcılığıyla gerçekleştirilen çalışma, döneme ait teşekkür mektuplarından Drogheda'da yaşayanların kolektif hafızasına kadar geniş bir kaynak yelpazesini takip edecek. Belgesel, yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı Büyük Kıtlık sonrası Osmanlı yardımının nasıl hatırlandığını araştırıyor.

Geçmişten günümüze dayanışma:

An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal, 1847'deki yardımdan başlayıp, nesiller boyunca süregelen anma pratikleri ve 2023 Türkiye depremleri sonrası İrlanda'dan uzanan modern dayanışmaya kadar yaklaşık 180 yıllık bir zaman dilimini izliyor. Film, tarihteki somut belgelerle güncel dayanışma örneklerini yan yana getirerek iki ülke arasındaki bağın zamana nasıl direnç gösterdiğini göstermeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR&#039;UN İRLANDA TEMSİLCİSİ DROGHEDA UNİTED İLE GEÇTİĞİMİZ HAFTA TRABZON&#039;DA OYNADIĞI DOSTLUK...

TRABZONSPOR'UN İRLANDA TEMSİLCİSİ DROGHEDA UNİTED İLE GEÇTİĞİMİZ HAFTA TRABZON'DA OYNADIĞI DOSTLUK MAÇI, TÜRKİYE İLE İRLANDA ARASINDA YAKLAŞIK 180 YIL ÖNCE BAŞLAYAN DAYANIŞMA HİKÂYESİNİ KONU ALAN "AN GORTA MR: YILDIZ VE HİLAL" BELGESELİNİN ÇEKİMLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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