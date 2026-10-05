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Manisa'nın aerobik rüzgârı: 11 dereceyle İstanbul'da üstünlük

Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 18+ takım şampiyonu oldu; toplam 11 derece aldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa'nın aerobik rüzgârı: 11 dereceyle İstanbul'da üstünlük

İstanbul'da Manisa damgası:

Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 18+ yaş kategorisinde takım şampiyonu oldu. Yeşil-beyazlı sporcular organizasyonu 6 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 11 dereceyle tamamladı.

öne çıkan bireysel başarılar:

Şampiyonada 18+ yaş tek erkekler kategorisinde Göktürk Balcı Türkiye şampiyonu olurken, çiftler kategorisinde Selin Özermiş ile Okay Arsan birinciliğe uzandı. Trio kategorisinde Selin Özermiş, Yudum Atan ve İlay Hamarat ekip halinde zirvede yer aldı. Grup kategorisinde ise Selin Özermiş, Yudum Atan, İlay Hamarat, Ömür Günay ve Okay Arsan beşlisi şampiyonluğu kazandı.

gençlerden iki altın:

12-14 yaş kategorisinde yarışan Siraç Güzel, tek erkeklerde Türkiye şampiyonu olurken, partneri Defne Erdoğan ile katıldığı çiftler kategorisinde de birincilik elde etti ve şampiyonayı iki altın madalyayla tamamladı.

diğer kürsüler ve takım değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları ayrıca 18+ yaş trio kategorisinde Okay Arsan, Göktürk Balcı ve Ömür Günay ile ikincilik elde etti. 15-17 yaş tek kadınlarda Duru Günen ile 12-14 yaş trio kategorisinde Siraç Güzel, Afra Büyükaltay ve Defne Erdoğan ikincilik kürsüsüne çıktı. 15-17 yaş tek kadınlarda Emine Azra Erdem üçüncü olurken, aynı yaş grubunun trio kategorisinde Duru Günen, Ela Neziroğlu ve Emine Azra Erdem üçüncülük aldı. Bu sonuçlarla Manisa ekibi hem bireysel hem takım olarak organizasyonu zirvede tamamladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN AEROBİK CİMNASTİK KULÜPLER TÜRKİYE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN AEROBİK CİMNASTİK KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 18+ YAŞ KATEGORİSİNDE TAKIM ŞAMPİYONU OLDU. YEŞİL-BEYAZLI SPORCULAR ORGANİZASYONU 6 BİRİNCİLİK, 3 İKİNCİLİK VE 2 ÜÇÜNCÜLÜK OLMAK ÜZERE TOPLAM 11 DERECEYLE TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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