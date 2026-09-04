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Erzurumspor ile Konyaspor 5. randevuda kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Erzurumspor FK ile Konyaspor yarın 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak; Konya önceki dört maçı kazandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor ile Konyaspor 5. randevuda kozlarını paylaşacak

maç önizlemesi:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK ile Konyaspor yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Erzurum ligde 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17. sırada ve 1 puana sahip. Konyaspor ise üç maçını da kaybederek puansız olarak son sırada bulunuyor.

önceki randevular:

Bu mücadele iki takım arasındaki 5. randevuyu oluşturuyor. Daha önce 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında olmak üzere oynanan 4 karşılaşmanın tamamında Konyaspor galip geldi. Söz konusu maçlarda Konyaspor'un 9 golüne, Erzurumspor FK 4 golle karşılık verdi. Erzurum'da oynanan iki maçta Konyaspor 4 gol atarken, Erzurumspor FK 2 gol kaydetti.

hakem ataması:

Erzurumspor FK ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcı hakemleri Candaş Elbil ve Kerem İlitangil olurken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Alpaslan Şen olarak belirlendi.

Her iki takım için de bu maç ligdeki gidişatı etkileme potansiyeli taşıyor; Erzurum puan arayışında, Konyaspor ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

ERZURUMSPOR FK

ERZURUMSPOR FK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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