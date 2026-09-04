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santarelli: şampiyonluğa odaklandık

Daniele Santarelli, CEV Trendyol 2026 yarı finalinde yarın Sırbistan'la oynayacak takımın şampiyonluğa odaklandığını ve seyirci desteği umduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

santarelli: şampiyonluğa odaklandık

Santarelli turnuva hedefini netleştirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finali öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada ekibin odağının açık olduğunu belirtti. Santarelli, takımın önünde uzanan sürece konsantre olduklarını vurgulayarak "Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonluğa odaklıyız. Kendi seyircimizin önünde çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz" dedi.

Maç takvimi ve beklenti:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın yarı finalinde yarın saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak. Santarelli, rakiplerin kalitesine dikkat çekerek geçmiş başarıların bugün için belirleyici olmadığını söyledi: "3 yıl önce olanların şimdi bir önemi yok." Teknik ekibin ve oyuncuların odak noktasının yalnızca yaklaşan mücadele olduğunun altını çizdi.

Saha performansı ve eksiklikler:

İtalyan çalıştırıcı, bugüne kadar sergilenen oyundan tam memnuniyet duymadığını ifade etti. Santarelli, uzun bir yaz dönemi ve zorlu bir grup aşamasının ekibi yorduğunu; bunun rotasyon imkânlarını sınırladığını ve sahada istenen ritmin yakalanmasını güçleştirdiğini aktardı. Ayrıca deneyimli oyuncu Eda Erdem'in tam kapasiteyle devreye giremediğini söyleyerek bu durumun takıma katkı yapma fırsatını azalttığını belirtti.

Santarelli, takımının hatalarını gördüklerini ve bu hatalar üzerinde çalışarak ilerleyeceklerini ekledi: "En iyi voleybolumuzu şu noktaya kadar oynayamadık. Bunun sebebi çok uzun bir yaz olması ve aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz grubun da oldukça zorlayıcı bir grup olmasıydı. ... Bu nedenle şimdiye kadar oynadığımız voleyboldan tam anlamıyla memnun değildim. Ancak tabii ki şu anda önümüzde olan sürece odaklanmaktayız ve yarı finale odaklanmalıyız."

Başantrenörün açıklamaları, takımın hem psikolojik hem de teknik hazırlıklarını ön plana alarak yarınki maçta maksimum verim elde etmeye çalışacağı mesajını güçlendiriyor. Tribün desteğinin önemine vurgu yapan Santarelli, seyircinin takıma katkısına yönelik beklentisini de koruyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ DANİELE SANTARELLİ, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ DANİELE SANTARELLİ, BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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