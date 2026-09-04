Eskişehir'de stadyum yenileme çalışmaları yeni sezona hazırlanıyor

Eskişehir'de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumunda yeni sezon öncesi hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Tesis yetkilileri ile bakım ekipleri, hem saha hem de seyirci alanlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için koordineli çalışıyor.

saha bakımı ve düzenlemeler:

Sahanın mevcut eksiklikleri adım adım ele alınıyor ve gerekli bakım işleri yürütülüyor. Yapılan düzenlemelerle müsabaka koşullarının iyileştirilmesi ve kullanım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

koltuk tadilatı ve renk denemeleri:

Müsabakalar sırasında zarar gören seyirci koltuklarının tadilat ve yenileme çalışmaları sürüyor. Zaman içinde rengi solan koltuklara ilişkin demo, ön hazırlık ve deneme uygulamaları yapılarak uygulanacak yöntem belirleniyor ve bu çalışmaların sonuçlarına göre kapsamlı tadilat gerçekleştirilecek.

Yeni sezonda sporculara ve sporseverlere daha güvenli, düzenli ve modern bir stadyum ortamı sunmak amacıyla tüm bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülmeye devam ediliyor.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN PROF. DR. FETHİ HEPER STADYUMU'NDA YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLAR KAPSAMINDA SAHA BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.