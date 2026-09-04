Sinop'ta 9 haftada 782 genç yeteneklerini keşfetti ve eserlerini sergiledi

Gençlik yaz kulübü 9 haftalık programla sona erdi

Sinop'ta çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçlayan GSB Gençlik Yaz Kulübü, düzenlenen görkemli kapanış şenliğiyle tamamlandı. Program, kentteki gençlik merkezlerinin koordinasyonunda 6 Temmuz-5 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütüldü.

Katılım, içerik ve yaş grupları:

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde, "Az Dijital, Çok Oyun" mottosuyla başlayan yaz kulüplerine il genelinde toplam 782 genç katıldı. Çalışmalar, 6 merkezde, 7-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik olarak 9 hafta boyunca kesintisiz devam etti.

Program kapsamında spor, kültür-sanat, el sanatları, resim ve müzik gibi farklı branşlarda düzenlenen atölyelerle katılımcılar hem teknik beceriler edindi hem de akranlarıyla iletişim ve takım çalışması deneyimi kazandı.

Kapanış sergisi ve yerel destek:

Kapanış programında öğrencilerin yaz dönemi boyunca hazırladıkları el emeği ürünler ve sanatsal çalışmalar sergilendi. Ailelerin ve davetlilerin beğenisine sunulan eserler, gençlerin süreç boyunca edindiği gelişimi gözler önüne serdi.

Sergiye katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, gençlerin heyecanına ortak olarak programın önemine vurgu yaptı. Etkinlik, gençlerin yazı hem üretken hem de sosyal açıdan zengin geçirmesine katkı sundu.

SİNOP'TA ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YAZ TATİLİNİ SPOR, SANAT VE SOSYAL FAALİYETLERLE VERİMLİ GEÇİRMELERİNİ AMAÇLAYAN GSB GENÇLİK YAZ KULÜBÜ, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ KAPANIŞ ŞENLİĞİYLE TAMAMLANDI.