Dolar 48,4388 +0,05%
Euro 56,2817 -0,04%
Bist 13.988,96 +0,41%
Altın Gram 7.023,93 -0,65%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 95,24 -0,29%
--°

Trabzonspor'un 209. yabancısı Franculino Dju resmen açıklandı

Midtjylland'tan gelen Gine-Bissaulu Franculino Dju, bordo-mavililerin 59 yıllık tarihinde forma giyen 209. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor'un 209. yabancısı Franculino Dju resmen açıklandı

Franculino Dju transferi kulüp kayıtlarına geçti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Midtjylland'tan transfer ettiği Franculino Dju ile birlikte kulübün tarihindeki yabancı futbolcu sayısını 209'a yükseltti. Gine-Bissaulu oyuncunun imzası, bordo-mavililerin 59 yıllık tarihine yeni bir istatistik daha ekledi.

Tarihe uzanan ilk yabancı adımlar:

Trabzonspor tarihindeki ilk yabancı transfer, 1970-1971 sezonunda kadroya katılan Rumen futbolcu Reculen Koska ile gerçekleşti. Süper Lig döneminde ise bordo-mavililerin ligde forma giyen ilk yabancı oyuncusu 1985-1986 sezonunda takıma katılan Alman futbolcu Jürgen Groh oldu.

Kulüp şimdiye dek 54 farklı ülkeden futbolcu transfer etti. En çok oyuncu sağlayan ülke Brezilya olurken, bordo-mavililer Brezilya'dan 19, Belçika'dan 10, Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Nijerya'dan ise 8'er futbolcu transfer etti.

Ertuğrul Doğan dönemi ve kadro hareketliliği:

Mart 2023'te başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, yabancı transferlerine hız verdi. Franculino Dju, Doğan yönetimindeki 39. yabancı transfer olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kadroya katılan yabancı futbolcular arasında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Batista Mendy, Pepe, Paul Onuachu, Bakic, Meunier, Anthony Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Simon Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Wagner Pina, Felipe Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Ernest Muçi, Andre Onana, Nwaiwu, Lovik, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviola, Rene Mitongo, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju yer aldı.

Ayrıca kulüp başkanları arasında yabancı oyuncu alımında rekor Ahmet Ağaoğlu döneminde kırıldı. Ağaoğlu'nun yaklaşık 5 yıllık başkanlığı süresince bordo-mavililer 44 yabancı futbolcuyu kadroya dahil etti; Ağaoğlu 2018'de göreve gelmiş, 3 Mart 2023'te görevinden ayrılmıştı.

Franculino Dju, Trabzonspor'un ikinci Gine-Bissaulu oyuncusu oldu; bordo-mavililerde daha önce Edgar Ie Gine-Bissaulu futbolcu olarak forma giymişti.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FRANCULİNO DJU , BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN 209’NCU YABANCI FUTBOLCUSU...

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FRANCULİNO DJU , BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN 209’NCU YABANCI FUTBOLCUSU OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Avusturyalı hakem Schüttengruber var koltuğunda: Başakşehir-Galatasaray için ata...
images

Monza'da hız ve strateji sahnesi: İtalya grand prix'si start alıyor
images

Pilatesle bir araya gelen kadınlar: ücretsiz kurslarda spor ve sosyalleşme
images

Sinop'ta 9 haftada 782 genç yeteneklerini keşfetti ve eserlerini sergiledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Garanti BBVA'nin Talent Week Diamond programı iki uluslararası ödülle taçlandı

Sahte yatırım uygulamalarıyla 994 milyon liralık vurgun: 14 ilde eş zamanlı operasyon

Avusturyalı hakem Schüttengruber var koltuğunda: Başakşehir-Galatasaray için atama yapıldı

Bozyazı'da okul çevresi güvenliği için kurumlar bir araya geldi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı