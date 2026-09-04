Trabzonspor'un 209. yabancısı Franculino Dju resmen açıklandı

Franculino Dju transferi kulüp kayıtlarına geçti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Midtjylland'tan transfer ettiği Franculino Dju ile birlikte kulübün tarihindeki yabancı futbolcu sayısını 209'a yükseltti. Gine-Bissaulu oyuncunun imzası, bordo-mavililerin 59 yıllık tarihine yeni bir istatistik daha ekledi.

Tarihe uzanan ilk yabancı adımlar:

Trabzonspor tarihindeki ilk yabancı transfer, 1970-1971 sezonunda kadroya katılan Rumen futbolcu Reculen Koska ile gerçekleşti. Süper Lig döneminde ise bordo-mavililerin ligde forma giyen ilk yabancı oyuncusu 1985-1986 sezonunda takıma katılan Alman futbolcu Jürgen Groh oldu.

Kulüp şimdiye dek 54 farklı ülkeden futbolcu transfer etti. En çok oyuncu sağlayan ülke Brezilya olurken, bordo-mavililer Brezilya'dan 19, Belçika'dan 10, Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Nijerya'dan ise 8'er futbolcu transfer etti.

Ertuğrul Doğan dönemi ve kadro hareketliliği:

Mart 2023'te başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, yabancı transferlerine hız verdi. Franculino Dju, Doğan yönetimindeki 39. yabancı transfer olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kadroya katılan yabancı futbolcular arasında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Batista Mendy, Pepe, Paul Onuachu, Bakic, Meunier, Anthony Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Simon Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Wagner Pina, Felipe Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Ernest Muçi, Andre Onana, Nwaiwu, Lovik, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviola, Rene Mitongo, Mohamed Salah, Fabinho ve Franculino Dju yer aldı.

Ayrıca kulüp başkanları arasında yabancı oyuncu alımında rekor Ahmet Ağaoğlu döneminde kırıldı. Ağaoğlu'nun yaklaşık 5 yıllık başkanlığı süresince bordo-mavililer 44 yabancı futbolcuyu kadroya dahil etti; Ağaoğlu 2018'de göreve gelmiş, 3 Mart 2023'te görevinden ayrılmıştı.

Franculino Dju, Trabzonspor'un ikinci Gine-Bissaulu oyuncusu oldu; bordo-mavililerde daha önce Edgar Ie Gine-Bissaulu futbolcu olarak forma giymişti.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FRANCULİNO DJU , BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN 209’NCU YABANCI FUTBOLCUSU OLDU.