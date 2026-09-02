Erzurum'un can ebeleri kapı kapı sağlık taşıyor

Erzurum'un can ebeleri sahada

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve anne adaylarının sağlığını korumak ve bilinçli bir hamilelik ile lohusalık süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü Can Ebeler projesini sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde kapı kapı gezen ekipler, gebelerin rutin sağlık kontrollerini yapıyor, merak ettikleri soruları yanıtlıyor ve doğru tıbbi bilgiye ulaşmalarını sağlıyor.

Hizmetin kapsamı:

Ziyaretlerde tansiyon takibi yapılırken, anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, bebek bakımı ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında birebir eğitimler veriliyor. Her buluşma hem muayene hem de danışmanlık işlevi görüyor; amaç, erken dönemde tespit ve bilinçlendirme sağlamak.

Kırsalda erişim ve sahadaki etki:

Proje, zorlu coğrafi şartlara ve mesafelere aldırış etmeden devam ediyor; mobil hizmet özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken hamile kadınlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında çalışmanın anne ve çocuk sağlığı açısından önemi vurgulandı.

Erzurum’un Can Ebeleri yine yollarda, bir annenin, anne adayının kapısını çalıyor. Tansiyonunu ölçüyor, merak ettiklerini cevaplıyor. Can Ebe her buluşmada bir anneye dokunuyor, doğru bilgi onunla size ulaşıyor. Can Ebelerimiz, annelerimizin yanında, tam da yanı başında. Belki de sıradaki kapı sizin.

Yetkililer, Can Ebelerin il genelinde çalınmadık kapı bırakmayacak şekilde ziyaret programlarına devam edeceğini bildirirken, mobil hizmetin toplum sağlığına ve erken müdahale kapasitesine katkısının sürmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ANNE VE ANNE ADAYLARININ SAĞLIĞINI KORUMAK, BİLİNÇLİ BİR HAMİLELİK VE LOHUSALIK SÜRECİ GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ "CAN EBELER" PROJESİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.