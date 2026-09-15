Simav Çayı için çözüm arayışı: atık su yönetiminde hızlandırma kararı

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda Simav bölgesindeki atık su yönetimi ve Simav Çayı'nın mevcut durumu ele alındı. Toplantıya Milletvekili Adil Biçer, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ve komisyon üyeleri katıldı.

Değerlendirilen kirlilik kaynakları ve altyapı durumu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, bölgede faaliyet gösteren atık su arıtma tesislerinin mevcut durumu ile belde belediyelerinin kanalizasyon ve arıtma altyapılarına ilişkin yürütülen ve planlanan çalışmalar ayrıntılı olarak paylaşıldı. Sunumda evsel atık sular, jeotermal kaynak suyu deşarjları ve sanayi tesislerinin etkileri üzerinde duruldu.

Alınan kararlar ve izlenecek yol:

Toplantıda; atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması, devam eden projelerin hızlandırılması, gerekli finansman kaynaklarının temin edilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gibi tedbirler ele alındı. Vali Musa Işın, Simav Çayı'nın korunması için belirlenen çalışmaların titizlikle yürütülmesi, projelerin yakından takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından gecikmeden alınması talimatını verdi.

SİMAV ÇAYI’NIN ATIK SU DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ