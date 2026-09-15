Söylemez barajı'nda ilerleme yerinde denetlendi

Söylemez Barajı şantiyesinde yerinde denetim

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki şube müdürleriyle birlikte Pasinler kapsamında yürütülen Pasinler Söylemez Projesi sahasında devam eden Söylemez Barajı inşaatını yerinde inceledi. Şantiye ziyareti sırasında yürütülen imalatların mevcut durumu ve sahadaki çalışma programı teknik ekipten detaylı şekilde değerlendirildi.

sahadaki inceleme ve teknik değerlendirme:

Ziyarette, baraj inşaatındaki ilerleme adım adım ele alındı; betonarme imalatları, altyapı bağlantıları ve şantiye organizasyonuna ilişkin raporlar masaya yatırıldı. Bölge Müdürü Yavuz, şantiye yetkililerinden yürütülen çalışmaların teknik boyutları ve karşılaşılan zorluklara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

projenin bölgeye katkısı ve süre hedefleri:

Bölge müdürlüğü açıklamasına göre proje, bölge tarımı ve su yönetimi açısından yüksek öneme sahip. Paylaşımda, projenin hedeflenen sürelerde tamamlanabilmesi için sahadaki çalışmaların titizlikle ve hız kesmeden sürdürüldüğü vurgulandı. Yetkililer, ilerlemenin düzenli olarak takip edileceğini ve gerekli koordinasyonun sağlanacağını belirtti.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) BÖLGE MÜDÜRÜ OĞUZHAN YAVUZ, BERABERİNDEKİ ŞUBE MÜDÜRLERİ İLE BİRLİKTE PASİNLER SÖYLEMEZ PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI DEVAM EDEN SÖYLEMEZ BARAJI ŞANTİYE SAHASINI ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.