seçim süreci ve temel sonuçlar:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) organ seçimleri tamamlandı ve yeni dönem için görev yapacak kurullar belirlendi. Yapılan seçimlerin ardından oda yönetimi, meclis başkanlık divanı, disiplin kurulu, hesapları inceleme komisyonu ve TOBB Genel Kurul delegeleri netleşti. Sonuçlar, Erzurum iş hayatını temsil edecek yapının yeni dönemini şekillendirdi.

yönetim kurulu ve meclis başkanlığı:

Gerçekleştirilen oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı olarak Lütfü Yücelik seçildi. Yönetim Kurulu Başkanvekilleri olarak Ömer Düzgün ve Ahmet Anatepe görevlendirildi. Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında Murat Turan, Soner Şahika, İbrahim Korkmaz, Cevdet Ağyürek, Hasan Aydoğdu, Engin Çimen, Ahmet Beken, Atamer Kızıl yer alıyor. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Kürşad Genç, Feyzullah Akpunar, Ersin Demir, Erhan Özsoy, Engin Akın, M. Zeki Çatalkaya, Muhammet Dumlu, Cüneyt Gülakar, Ata Soydan, Cihan Çobanoğlu olarak belirlendi.

Meclis Başkanlık Divanı oylamasında Meclis Başkanı olarak İdris Akdemir seçildi. Meclis başkan yardımcıları Harun Adil ve Volkan Kızmaz, kâtip üye ise Yusuf Budakın oldu.

yücelik'in değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, üyelere teşekkür ederek ortak akıl ve birlik vurgusu yaptı. Yücelik, demokratik bir olgunlukla tamamlanan süreç sonrası görevin ayrım gözetmeksizin tevazu ve ortak sorumluluk anlayışıyla yürütüleceğini belirtti ve tüm kurullar, meslek komiteleri ile üyelerle uyum içinde hareket edeceklerinin altını çizdi. Yeni dönemin odamıza ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.

TOBB delegeleri ve hesapları inceleme komisyonu:

ETSO'yu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda temsil edecek asil delege üyeleri Ahmet Satılmaz, Bayram Çeliker, Murat Aslan olarak seçildi. Yedek delege üyeleri ise Koray Arslan, Kürşat Şen, Yunus Dağ olarak kayda geçti. Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri arasında Abdulmennan Kılıç, Beyler Yıldız, Abdullah Karadağ, Siracettin Asilsoy, Ali Çakır, Mustafa Hınıslıoğlu, Recep Harmandar yer aldı.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ETSO'nun yeni dönemdeki temsil ve yönetim yapısı kesinleşti. Oda yönetimi, meclis ve komisyonlar, Erzurum'un ticaretini, sanayisini ve üretim kapasitesini geliştirmeye odaklanacak çalışmalar yapmayı hedefliyor.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) ORGAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK YÖNETİM KURULU, MECLİS BAŞKANLIK DİVANI, DİSİPLİN KURULU, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) GENEL KURUL DELEGELERİ BELİRLENDİ. YAPILAN SEÇİMLER SONUCUNDA ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA LÜTFÜ YÜCELİK, MECLİS BAŞKANLIĞINA İSE İDRİS AKDEMİR SEÇİLDİ