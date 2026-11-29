Antalya'da sektör buluşması:

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, sektör temsilcilerini ve uluslararası iş ortaklarını Antalya'da bir araya getirdi. Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Hastavuk ile global damızlık firması Lohmann Breeders arasında 40 yıla yaklaşan ortaklık ve yumurta üretiminde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları öne çıktı.

Zirvede sunulan değerlendirmelerde, yumurtanın hem ekonomik bir protein kaynağı hem de diğer hayvansal ürünlerle kıyaslandığında çevresel açıdan avantajlı bir seçenek olduğu vurgulandı. Şirket yetkilileri, Türkiye pazarının bölgesel bir merkez konumunda olduğuna dikkat çekti.

zirvenin ana temaları:

Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Sezer, Türkiye'de yumurta tavukçuluğunun hızlı bir gelişim gösterdiğini ve bu gelişimin süreceğini söyledi. Sezer, Antalya'daki zirveyi sektörün en büyük organizasyonlarından biri olarak nitelendirirken etkinlikte hem iç tüketim hem de ihracat potansiyelinin ele alındığını belirtti.

Sezer, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı (COP31) anımsatarak yumurtanın birkaç temel avantajına dikkat çekti: en sağlıklı proteinlerden biri olması, geniş gelir grubuna hitap eden ekonomik bir ürün olması ve tüm hayvansal proteinler içinde en az su tüketimi ve karbondioksit salınımı ile üretilebilmesi. Bu özelliklerin dünya genelinde yumurta tüketiminin artmasına neden olacağını söyledi ve "Dünyada yumurta tüketimi artacaktır" ifadesini kullandı.

genetik ıslah ve üretim döngüsünün uzatılması:

Dr. Matthias Schmutz, Lohmann Breeders Araştırma ve Geliştirme Direktörü ve Baş Genetik Uzmanı olarak, şirketin genetik ıslah hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Schmutz, "En önemli genetik ıslah hedeflerimizden biri, üretim döngüsünün uzatılması" diyerek, tavukların verimli üretim ömürlerinin uzatılmasının üreticilerin kazancını artırdığını vurguladı.

Schmutz ayrıca yemden yararlanma verimliliğinin önemine işaret etti: "Tavuklarımız yemi yumurtaya dönüştürme konusunda oldukça verimli." Yumurta kabuğu dayanıklılığı ve tüketici tercihleri (örneğin kahverengi veya krem renkli yumurtalar) üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti ve Türkiye pazarındaki taleplere uygun yeni hatların pazara sunulduğunu aktardı.

iş ortaklığı ve pazar değerlendirmesi:

Lohmann Breeders Afrika ve Orta Doğu Bölge Ticari ve Teknik Müdürü Mohammed Chairi, Hastavuk ile "sanırım başarılı iş birliğimizde 40 yıla ulaşmak üzereyiz" diye konuştu. Chairi, Hastavuk'un şirketin en büyük müşterilerinden biri olduğunu ve global ölçekteki müşteri ağı içinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Orta Doğu pazarlarından sorumlu Lohmann Breeders Teknik Pazarlama Müdürü Farhad Mozafar da Türkiye'nin dünya yumurta sektöründeki rolüne dikkat çekti. Mozafar, benzer etkinliklerin hem Türkiye'nin hem de bölgenin sektörel gücünü ve ihracat potansiyelini görünür kıldığını belirtti ve iş ortaklarıyla birlikte pazarın gelişimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sonuç olarak, Antalya'daki zirvede öne çıkan ortak tema, verimliliği artırmaya yönelik genetik iyileştirme ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının hem ekonomik hem çevresel faydalar sağlayacağı oldu. Hastavuk ile Lohmann Breeders arasındaki uzun soluklu iş birliği, Türkiye'deki yumurta üretiminin verim ve kalite odaklı dönüşümünü desteklemeye devam ediyor.

HASTAVUK YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜJDAT SEZER,