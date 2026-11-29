Uluslararası başarı:

Siirtli 16 yaşındaki dart sporcusu Kaya Baysal, Slovakya'da 28 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen PDC Güneydoğu Avrupa Elemeleri'nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Elemelerde Rumen rakibi Andrei Mladen'i 7-3 mağlup eden Baysal, böylece İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek 2027 PDC Dünya Dart Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

dünya şampiyonası ve kura süreci:

Bu sonuçla Baysal, turnuvaya katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu olurken, organizasyonun en genç oyuncusu ünvanını da elde edecek. Turnuvanın kura çekiminin pazartesi günü gerçekleştirileceği ve kura sonrası Kaya Baysal'ın maç günü ile saatinin netleşeceği bildirildi.

Genç sporcunun elde ettiği bu başarı, hem Türkiye hem de memleketi Siirt için önemli bir gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor. Baysal'ın uluslararası sahnedeki varlığı, genç yeteneklerin desteklenmesi ve dart sporunun görünürlüğünün artması açısından anlam taşıyor.

SİİRTLİ 16 YAŞINDAKİ DART SPORCUSU KAYA BAYSAL, DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILMA HAKKI KAZANDI