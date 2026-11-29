Alaşehir'de destek yerinde incelendi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 ilçe ziraat odasına kazandırılan 21 milyon lira değerindeki 144 yeni nesil tarım makinesinden Alaşehirli üreticilerin de yararlanacağı bildirildi. Alaşehir programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Sulama Kooperatifi ve Ziraat Odası'ndaki destekleri yerinde inceledi.

Ziyaretlere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, ziraat odası temsilcileri ile kooperatif yönetim kurulu üyeleri katıldı.

kooperatife kazandırılan zeytinyağı şişeleme makinesi:

Dutlulu, S.S. Kemaliye Kasabası Sulama Kooperatifine teslim edilen monoblok zeytinyağı şişeleme ve etiketleme makinesini inceledi. Makinenin kooperatif üretimine katkısı, üreticilerin ürünlerini daha katma değerli hale getirme imkânı ve ortak kullanım düzenlemeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Alaşehirli üreticilere tahsis edilen makineler:

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir ziraat odasına ortak kullanım için tahsis ettiği ekipmanlar arasında 1 hidrolik gübre serpme makinesi, 2 toprak altı gübre atma makinesi, 1 adet 7’li merdaneli yaylı çapa, 1 adet 9’lu çelik yaylı çapa, 1 adet 18’li V tipi goble ve 2 adet 500 kilogramlık üflemeli kükürt atma makinesi bulunuyor. Bu sekiz ekipman, ziraat odasının kontrolünde ortak kullanıma sunulacak.

Başkan Dutlulu, desteklerin üretim maliyetlerini düşürmeye ve verimliliği artırmaya yönelik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu makineler birçok çiftçimizi gereksiz masraflardan kurtaracak. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız."

Yetkililer, teslim edilen ekipmanların yaklaşık 5 binden fazla çiftçiye fayda sağlayacağını, desteklerin üreticilerin ihtiyaçlarına göre sürdürülmesinin ve tarımsal faaliyetlerde verimliliğin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.

ALAŞEHİR’DE DESTEKLERİ YERİNDE İNCELEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, "BU MAKİNELER BİRÇOK ÇİFTÇİMİZİ GEREKSİZ MASRAFLARDAN KURTARACAK. HER ZAMAN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ" DEDİ.