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Eş zamanlı operasyonda 28 kişi tutuklandı: 'Ailem Güvende' soruşturması

Mersin'de yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonunda 36 kişi yakalandı; 28'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:49

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eş zamanlı operasyonda 28 kişi tutuklandı: 'Ailem Güvende' soruşturması

Operasyonun genel çerçevesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve ilgili örgütlenmelere yönelik geniş çaplı çalışmalar yapıldı. Çalışma kapsamında Mersin genelinde belirlenen çok sayıda adreste eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

gözaltılar ve savcılık süreci:

Operasyonda toplam 36 şüpheli yakalandı; bunların 33'ü Mersin, birer kişi ise Ankara, Sakarya ve Antalya kaynaklı olarak kayda geçti. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk işlemleri yapıldı. Savcılık kanununda belirtilen suçlamalar arasında müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama gibi suçlar yer aldı.

mahkeme kararları ve adli tedbirler:

Nöbetçi mahkeme tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda, şüphelilerden 28'i tutuklandı, diğer 8 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklanan ve adli kontrol kararları verilen şüphelilerle ilgili yasal süreç adli merciler tarafından yürütülmeye devam ediyor.

dernekler ve erişim engellemeleri:

Operasyon kapsamında Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek hakkında kapatma işlemleri için yazışmalara başlandığı bildirildi. Ayrıca söz konusu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

MERSİN&#039;DE &#039;AİLEM GÜVEN&#039;DE OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE MÜSTEHCENLİK VE FUHUŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK...

MERSİN'DE 'AİLEM GÜVEN'DE OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE MÜSTEHCENLİK VE FUHUŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK SUÇTAN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 28'İ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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