Eş zamanlı operasyonla deşifre: İstanbul ve Mersin'de DEAŞ finans ağına 7 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ’ın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni tespitler yapıldı. Soruşturma kapsamında çatışma bölgeleri ile Türkiye arasındaki ve ülke içindeki yasa dışı para transferlerini gösteren bir WhatsApp grubu ve bu iletişim ağında yer alan örgüt yanlısı kişiler belirlenmişti.

Yapılan incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında adı geçen kişi ve kuruluşlarla para transferi ilişkisi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İstanbul merkezli 5 ilçede toplam 10 adrese ve Mersin'deki 1 adrese baskın düzenlendi.

yakalananlar ve ele geçirilenler:

Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturmada elde edilen dijital verilerin ve MASAK ilişkilerinin incelenmesiyle, örgütün finansman ağının Türkiye içindeki bağlantılarının detaylandırılması hedefleniyor. Yetkililer, operasyonun örgütün para akışını kesmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ve elde edilen bulguların soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edeceği bildirildi.

DEAŞ’ın finans ağına İstanbul ve Mersin’de operasyon: 7 gözaltı