Esans geleneğini savunan usta: sahte kolonya tüketiciyi yanıltıyor

Şanlıurfa'da esans üretimi ve sahte ürün uyarısı

70 yaşındaki esans ustası Şükrü Çiftçi, Şanlıurfa’nın tarihi çarşılar bölgesindeki 15 metrekarelik dükkanında 35 yıldır esans ve kolonya üretimi yapıyor. Çiftçi, piyasada sahte kolonyaların yayıldığını belirterek tüketicileri uyarıyor.

Çarşıdaki atölye ve isot kolonyası:

Çiftçi, farklı bir esans kullanarak kente özgü isot (biber) kolonyası ürettiklerini ve bu ürünü Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi. Üretim sürecini ve esans seçimini yıllara dayanan tecrübesine dayandıran usta, özel kokuların doğru formül ve deneyim gerektirdiğini vurguladı.

Satış ve tüketici uyarıları:

Çiftçi, piyasada herkesin kendi imkanlarıyla kolonya üretip satışa sunduğunu belirterek alıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Usta, "Esans üzerinde 35 yıldır çalışıyorum. Şimdilerde herkes kafasına göre üretim yapıp piyasaya sürüyor. Alıcı, kaliteyi bilecek. Sahte ürünle orijinal ürünü birbirinden ayırt etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca müşterilerin ürünü tanıdığı ve güvendiği kişilerden alması gerektiğini söyledi ve örnek vererek, "Adam atlet satıyor, yanına da kolonyayı koymuş. Bu adam kolonyadan ne anlayacak? Atletin yanında kolonya olur mu?" diye sordu.

Ustanın uzun yıllardır müşterilerinden olan Mehmet Emin Pınar, yaklaşık 20 yıldır Çiftçi’den alışveriş yaptığını söyleyerek esnafın dürüst ve güvenilir olduğunu belirtti. Pınar, kokuyla ilgili tüm ürünlerini Çiftçi’den temin ettiğini ve sahte ile orijinal kolonyayı bazı özelliklerine göre ayırt ettiğini anlattı: "20 yıldır Şükrü abinin müşterisiyim. Gerçekten çok dürüst ve güvenilir bir esnaftır. Ona saygı duyuyorum... Sahte kolonyanın rengi orijinaline göre farklı olur. Sahte olan su gibi, orijinalinin esansı ise daha koyu kıvamlıdır. Renginden ve kokusundan da anlaşılır."

Bir diğer müşteri Reşit Gümüşalan ise daha önce dükkana tütün kolonyası almak için geldiğini, isot kolonyasının kokusunu beğenince ek ürün aldığını aktardı: "Normalde buraya sürekli tütün kolonyası almak için geliyordum. Biber kolonyasını gördükten sonra kokusunu çok beğendim. Şimdi bir tane tütün, bir tane de biber kolonyası alacağım."

Ustanın ve müşterilerinin ifadeleri, piyasada kolonyanın hem kültürel bir ürün hem de teşkilatlanmış üretim gerektiren bir zanaat olduğuna işaret ediyor. Tüketicilere düşen görev ise ürünün kaynağını sorgulamak ve bilinen, güvenilen satıcılardan alışveriş yapmak olarak özetleniyor.

Şanlıurfa'da 35 yıllık esans ustasından sahte kolonya uyarısı: "Daha önce biber kolonyası kullanmamış biri, kokusunu bilmediği için sahte ürüne kanabilir "