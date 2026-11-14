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Gaziantepli gıda firmaları Londra'da ihracat fırsatlarını sahada test etti

GSO UR‑GE projesiyle Gaziantepli gıda firmaları 10-14 Kasım 2026'de Londra'da B2B görüşmeler ve saha ziyaretleri yaparak İngiltere pazarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantepli gıda firmaları Londra'da ihracat fırsatlarını sahada test etti

Londra programı ve amaçlar:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli Gıda ve İnovasyon Kümesi UR‑GE Projesi çerçevesinde 10-14 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Londra yurt dışı pazarlama programı, kentteki gıda firmalarının yeni pazarlara erişimini hızlandırmayı hedefledi. Program boyunca katılımcılar uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurma ve ihracat stratejilerini hedef pazar şartlarına göre uyarlama fırsatı buldu.

ikili iş görüşmeleri ve diplomatik temaslar:

Programın ilk aşamasında gerçekleştirilen B2B (ikili iş görüşmeleri) oturumlarında Gaziantepli üreticiler, İngiltere'de faaliyet gösteren ithalatçı, distribütör ve sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaptı. Firmalar ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi paylaşırken, potansiyel iş birlikleri ve dağıtım modelleri detaylandırıldı.

Heyet ayrıca Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile bir araya gelerek Gaziantep'in gıda sektöründeki ihracat potansiyelini ve İngiltere ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesini konu alan değerlendirmeler yaptı.

saha ziyaretleri ve pazar bulguları:

İkinci aşamada yapılan pazar araştırması ve saha ziyaretlerinde heyet, Londra'daki toptancı, perakende ve dağıtım kanallarını yerinde inceledi. Ziyaretlerde raf konumlandırması, ambalaj tercihleri, fiyatlandırma ve pazarlama yöntemleri ile tüketici eğilimleri ayrıntılı şekilde gözden geçirildi.

Toptancı ve dağıtım firmalarıyla yürütülen görüşmelerde Gaziantep menşeli ürünlerin İngiltere pazarındaki konumu, lojistik uyum ve farklı satış kanallarına erişim imkanları değerlendirildi; ayrıca sürdürülebilir ihracat ilişkilerinin kurulmasına yönelik fırsatlar tartışıldı.

gelecek adımlar ve stratejik kazanımlar:

Program, Gaziantepli firmaların İngiltere pazarının dinamiklerini doğrudan görmesine ve alıcı beklentilerini ilk elden öğrenmesine olanak sağladı. Bu temaslar, firmaların yeni müşterilere ulaşması, mevcut ihracat kanallarını çeşitlendirmesi ve uzun vadeli iş ortaklıkları kurması için zemin oluşturdu.

Gaziantep Sanayi Odası, UR‑GE Projesi kapsamında yürütülen bu tür faaliyetlerin, kentte katma değeri yüksek ihracatın geliştirilmesine ve Gaziantep'in küresel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) TARAFINDAN TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİYLE YÜRÜTÜLEN GIDA VE...

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) TARAFINDAN TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİYLE YÜRÜTÜLEN GIDA VE İNOVASYON KÜMESİ UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA İNGİLTERE’NİN BAŞKENTİ LONDRA’YA DÜZENLENEN İŞ GEZİSİNDE, GAZİANTEPLİ FİRMALAR ULUSLARARASI ALICILARLA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. PROGRAM KAPSAMINDA YAPILAN PAZAR ARAŞTIRMALARI VE SAHA ZİYARETLERİYLE İNGİLTERE GIDA PAZARINDAKİ TİCARİ FIRSATLAR YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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