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Esen Çınar yeniden güvenoyuyla YENİ Parti Kula ilçe başkanı seçildi

YENİ Parti Kula 1. Olağan Kongresi'nde Esen Çınar delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi; yeni yönetim kurulu açıklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Esen Çınar yeniden güvenoyuyla YENİ Parti Kula ilçe başkanı seçildi

Kongre ve seçim süreci:

YENİ Parti Kula İlçe Teşkilatı’nın 1. Olağan Kongresi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongreye çok sayıda partili ve davetli katıldı.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Esen Çınar, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Seçimin tek listeyle ve oybirliğiyle tamamlanması, teşkilat içinde güçlü bir birlik mesajı olarak değerlendirildi.

Çınar'ın mesajı:

Kongrede delegelere hitap eden Çınar, ilçe başkanlığını bir makam olarak görmediğini vurgulayarak, 'Ben bugün karşınıza bir koltuk istemek için çıkmadım, bir sorumluluk almak için çıktım' dedi. Çınar, YENİ Parti'yi kurarken alan çalışmasına ağırlık verdiklerini, kapı kapı dolaşıp üyelikler oluşturduklarını ve partiyi anlattıklarını söyledi.

Çınar, partinin birkaç kişinin değil tüm üyelerin partisi olduğunu belirtirken teşkilat anlayışını sahada çalışma üzerine kuracaklarını ifade etti. Konuşmasının sonunda parti genel başkanına teşekkür ederek, 'Buradan tüm baskılara ve tüm zorluklara direnen, geri adım atmayan, bu düzene dur deme iradesini gösteren Genel Başkanımıza Sayın Özgür Özel’e selam olsun. Bizleri aynı çatı altında buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim ve katılımcılar:

İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Musa Apaydın, Ayatullah Bakır, Osman Bozkurt, Ulvi Çınar, Burak Çınar, Figen Ercan, Elif Gökoğlan, Şerif Güngör, Fadime Helva, Hüseyin Karakuş, Nurullah Özgan, Emre Sarıkaya, Zaim Sever, Osman Yavaş.

Kongreye ayrıca Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Oktar Kırlı, Kula Tuhafiyeciler ve Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Kula Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Yılmaz ile MHP Kula İlçe Başkanı Hüseyin Sönmez ve çok sayıda partili katıldı.

Seçim sonuçlarının ardından ilçe teşkilatı, sahada etkili olma ve üye tabanını güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Çınar, yeniden seçilmesinin ardından sorumluluğun artığını belirterek saha odaklı çalışma sözü verdi.

YENİ PARTİ KULA İLÇE TEŞKİLATI’NIN 1. OLAĞAN KONGRESİ, YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE...

YENİ PARTİ KULA İLÇE TEŞKİLATI’NIN 1. OLAĞAN KONGRESİ, YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TEK LİSTEYLE GİDİLEN KONGREDE MEVCUT İLÇE BAŞKANI ESEN ÇINAR, DELEGELERİN KULLANDIĞI OYLARIN TAMAMINI ALARAK YENİDEN İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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