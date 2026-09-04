Şanlıurfa'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Belediye, okul güzergâhlarında kapsamlı yenileme gerçekleştiriyor:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul çevrelerinde trafik güvenliğini artırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar talimatıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki okul güzergâhlarında yoğun bir bakım ve yenileme süreci yürütüyor.

Uygulamanın içeriği ve kullanılan malzemeler:

Ekipler, okul giriş ve çıkış noktalarında "okul" ve "yaya" yazıları, öğrenci figürleri ve yaya geçitlerini yeniden uyguluyor. Çalışmalarda, araç trafiği ve hava koşullarına karşı dayanıklı olduğu belirtilen çift bileşenli boya tercih edilerek işaretlemelerin daha belirgin ve uzun ömürlü olması hedefleniyor. Ayrıca hasarlı ve eksik trafik levhaları yenileniyor; görünürlüğünü yitiren yol çizgileri yeniden boyanıyor.

Zamanlama, hedefler ve kamu kaynaklarının kullanımı:

Trafik akışını aksatmamak için çalışmaların önemli bölümünü gece saatlerine kaydıran ekipler, dayanıklı malzemeler kullanarak bakım ihtiyacını azaltmayı ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlıyor. Belediye, yapılan düzenlemelerle öğrencilerin okullarına daha güvenli ulaşmasını ve okul çevrelerinde sürücülerin daha dikkatli hareket etmesini sağlamayı hedefliyor. Uygulamaların tamamlanmasının ardından, ilgili noktalar daha uzun süreli izlenip gerekli koruyucu bakım planları oluşturulacak.

BÜYÜKŞEHİR OKUL ÖNLERİNDE GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR