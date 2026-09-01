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Bilecik'te devriye sırasında aranan hükümlü kadın yakalandı

Bozüyük Çaydere'de jandarma devriyesinde kimlik sorgulanan Cevriye M.'nin iki suçtan 5 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi; cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te devriye sırasında aranan hükümlü kadın yakalandı

jandarma devriyesinde yakalama gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında kimlik sorgulaması yapılan Cevriye M. isimli kadının arandığı belirlendi.

aranan suç ve ceza:

Yapılan incelemede Cevriye M.'nin ’Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ ve ’Konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından toplam 5 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Şahıs ekiplerce gözaltına alındı; gerekli idari ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Cevriye M., Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BİLECİK&#039;TE &#039;MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK&#039; VE &#039;KONUT DOKUNULMAZLIĞIN İHLALİ&#039;...

BİLECİK'TE 'MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK' VE 'KONUT DOKUNULMAZLIĞIN İHLALİ' SUÇUNDAN 5 YIL 9 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU BELİRLENEN KADIN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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