İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılışı: kapasite artışı ve 12 yeni daire

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde 2026-2027 adli yılı açılışı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yeni adli yılın temennileri paylaşılarak mahkemenin iş yüküyle mücadele, kapasite artışı ve personel düzenlemelerine odaklanıldı.

istatistikler ve iş yükü:

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim yaptığı açıklamada mahkemenin Türkiye’nin istinaf yargılaması yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşıladığını vurguladı. 1 Ocak - 1 Eylül kıyaslamasında hukuk dairelerine gelen dosya sayısı geçen yılın aynı döneminde 108.000 iken bu yıl 125.000, ceza dairelerinde ise 110.000 iken 114.000 olarak kaydedildi.

Alim, geçen yıl 64 Hukuk ve 37 Ceza olmak üzere toplam 101 daire ve 508 daire başkanı/hakim bulunduğunu; bugün itibarıyla daire sayısının 71 Hukuk ve 42 Ceza olmak üzere 113'e, daire başkanı ve hakim sayısının ise 575'e yükseldiğini belirtti.

personel, yeni daireler ve uygulamalar:

Alim, faaliyete geçen 12 yeni dairenin yoğun iş yükünü ve bekleme sürelerini azaltacağını, adli tatil boyunca fiziki yerleşim ve çalışma alanlarının hazırlandığını söyledi. Yeni dairelerle ortaya çıkan personel ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olup kalan kısmının kısa sürede tamamlanacağı; böylece her üye hakimin en az bir zabıt katibi ile çalışmasının sağlanacağı ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ise 2016'da Yargıtay'a gönderilen dosya sayısının 806.490 olduğunu; 2016-2025 döneminde Bölge Adliye Mahkemelerine gelen toplam dosya sayısının 10.033.725 olduğunu ve bunların yaklaşık yüzde 87'sinin karara bağlandığını aktardı. 2025 sonu itibarıyla Yargıtay'a giden dosya sayısı 253.571 olarak kaydedildi; Başsavcılığa yapılan olağanüstü itiraz başvuru sayısı 8.768 oldu.

2026 verileri kapsamında Başsavcılığa yapılan olağanüstü itiraz başvuru sayısı bugün itibarıyla 6.610 olarak bildirildi. 2026 Yaz Kararnamesi ile kurulan 12 yeni daireyle Ceza Dairelerinin sayısı 42, Hukuk Dairelerinin sayısı 71 ve toplam daire sayısı 113 olarak teyit edildi. Başsavcılık bünyesinde ceza dairelerinin kuruluşundan bu yana görülen dosya sayısı 1.072.234 olup, yapılan olağanüstü itirazların kabul oranı yüzde 85'e erişmiştir.

Kurumsal adımlardan biri olarak 20 Temmuz 2026'da mahkeme çalışanlarının çocukları için C Blok dış alanında 8 sınıflık bir anaokulu yapımı amacıyla İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Ayrıca Adalet Komisyonu bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruldu.

Törende, 5 Ağustos 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılık Özel Kaleminde görev yapan kâtibimiz Eda Cirit anıldı. Açılış programında emekliye ayrılan Cumhuriyet savcıları konuştu; etkinlik plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Açılış vesilesiyle yeni adli yılın ülkeye ve yargı camiasına hayırlı olması dileği yinelendi.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDE (BAM) DÜZENLENEN TÖRENLE 2026-2027 ADLİ YILI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ