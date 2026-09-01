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Kırılan küreklerle kilometrelerce sürüklenen iki kişi Antalya açıklarında kurtarıldı

Antalya Konyaaltı'ndan sup ile açılan iki kişi, küreklerinin kırılmasıyla kıyıya dönemeyince deniz polisi tarafından 1 ve 3 mil açıkta kurtarıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:46

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırılan küreklerle kilometrelerce sürüklenen iki kişi Antalya açıklarında kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Olay, bugün saat 10.35 sıralarında Antalya açıklarında meydana geldi. Konyaaltı sahilinden SUP ile denize açılan Hüseyin Alp K. ile İbrahim C., bir süre sonra küreklerinin kırılması nedeniyle kıyıya dönemedi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şahıslardan birinin kıyıdan yaklaşık 3 mil, diğerinin ise yaklaşık 1 mil açıkta farklı noktalarda olduğu belirlendi.

Kurtarma ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, denizde mahsur kalan iki kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanına getirdi. Kurtarılan şahısların sağlık ekiplerinden herhangi bir talepte bulunmadığı ve yapılan kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kurtarılanlardan biri gazetecilere olayı anlatırken, "Yunanistan’a gidecektik, Yalım’a kadar gidebildik. Uyumadık, küreklerimiz kayboldu" dedi.

ANTALYA’DA SUP İLE DENİZE AÇILAN 2 KİŞİ, KÜREKLERİNİN KIRILMASININ ARDINDAN FARKLI NOKTALARDA...

ANTALYA’DA SUP İLE DENİZE AÇILAN 2 KİŞİ, KÜREKLERİNİN KIRILMASININ ARDINDAN FARKLI NOKTALARDA MAHSUR KALDI. ŞAHISLARDAN BİRİNİN KIYIDAN YAKLAŞIK 3 MİL, DİĞERİNİN İSE 1 MİL AÇIKTA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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