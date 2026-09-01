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Eşpedal temsilcisi Necati Geniş balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kırklareli'de 2'nci kattaki balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş (52), kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:44

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eşpedal temsilcisi Necati Geniş balkondan düşerek hayatını kaybetti

olayın ayrıntıları:

Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2'nci kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen görme engelli Necati Geniş (52) ağır yaralandı. Geniş'in Eşpedal Derneği Kırklareli İl Temsilcisi olduğu kaydedildi.

ilk müdahale ve hastane:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp olayı araştırırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Necati Geniş'in ağır yaralı olduğu belirlendi. Ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY GECE SAATLERİNDE İLÇEYE BAĞLI KARAKAŞ MAHALLESİ 100. YIL CADDESİ&#039;NDE BULUNAN BİR APARTMANDA...

OLAY GECE SAATLERİNDE İLÇEYE BAĞLI KARAKAŞ MAHALLESİ 100. YIL CADDESİ'NDE BULUNAN BİR APARTMANDA MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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