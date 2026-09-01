Eşpedal temsilcisi Necati Geniş balkondan düşerek hayatını kaybetti

olayın ayrıntıları:

Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2'nci kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen görme engelli Necati Geniş (52) ağır yaralandı. Geniş'in Eşpedal Derneği Kırklareli İl Temsilcisi olduğu kaydedildi.

ilk müdahale ve hastane:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp olayı araştırırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Necati Geniş'in ağır yaralı olduğu belirlendi. Ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY GECE SAATLERİNDE İLÇEYE BAĞLI KARAKAŞ MAHALLESİ 100. YIL CADDESİ'NDE BULUNAN BİR APARTMANDA MEYDANA GELDİ