Denizde panik ve kayıp: sağ kurtulan Mehmet Tuğa arkadaşı Nihat Balyemez'in son anlarını anlattı

Olayın gelişimi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu ve 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerden biri olan Nihat Balyemez’in gemideki arkadaşı Mehmet Tuğa, kazanın ilk anlarından kurtarma sürecine kadar yaşadıklarını anlattı.

Hayatta kalan tanığın anlattıkları:

Tuğa, gemiye Mersin’deki yazlıktan döndüklerini ve seyahatin dönüş saatiyle ilgili değişiklik yaşandığını söyledi. "Cuma günü oraya gittik. Pazar günü dönüş için saat 10.00’da hareket edecektik ancak dönüş saati 12.00’ye ertelendi." dedi. Hareketten yaklaşık üç-dört dakika sonra geminin alt kısmından su gelmeye başladığını, ardından çatırdamalar ve şiddetli sesler duyulduğunu aktardı.

Gemi hareket halindeyken yolcular arasında panik yaşandığını, bazı yolcuların tekrar geri dönmeye çalıştığını belirten Tuğa kaptan ve mürettebattan ilk etapta bir sorun olmadığını duyduklarını söyledi. Mürettebatın, hız azaltılmasının daha fazla sallantı ve kötü seslere yol açacağı yönünde uyarıda bulunduğunu da aktardı. Daha sonra, gece 00.26-00.27 civarında geminin ön tarafında yeniden çatırdama sesleri geldiğini ve bir bölümün kopmaya başladığını anlattı.

Kaos, can yelekleri ve kayıplar:

O anda gemide büyük bir panik yaşandığını, herkesin can yeleği aradığını ve güverteye çıkılması söylendiğini belirtti. Tuğa, bulunduğu yerin kaptan köşkünün hemen önü olduğunu ve can yeleklerinin orada bulunduğunu ifade etti. Üç arkadaş can yeleklerini alıp güverteye yöneldiklerini, ancak ilerlerken bir yere çarparak yuvarlandığını söyledi.

Tuğa, gemideki diğer yolcular arasında bir kadının ve yaklaşık 3-4 yaşında bir çocuğun bulunduğunu, üstteki güvertedekilerin camdan bağırarak eşini ve kızını kaybettiklerini söylediklerini anlattı. Arkadaşları Ahmet’in denize atladığını görürken kendisinin ayağındaki sorun nedeniyle güvertede beklemek zorunda kaldığını belirtti.

Tuğa, "İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyordu ve herkes birbirine yardım ediyordu." diyerek geminin içinde yolcularla ilgilenen bir kaptan yardımcısı kadın yolcudan söz etti. Bu kişinin yolculuk boyunca yanlarından ayrılmadığını, insanları sakinleştirmeye çalıştığını aktardı. Kaptanın yanına gidip bilgi aldıktan sonra geri döndüğünde bir sorun olmadığını söylediğini, ardından geminin kötü durumunun devam ettiğini ifade etti.

Yuvarlanıp tutunarak güvenli bir noktaya çekildiğini, birkaç dakika sonra geri döndüklerinde Nihat ağabeyi bulamadıklarını ve sadece o kadın ve çocuğun olduğunu gördüklerini anlattı. Tuğa, Nihat’ın geminin ön tarafına kaçtığını ve orada ağır su alımı nedeniyle bir kişinin kafasını bir yere çarptığını gördüklerini, sonradan Nihat’ın hayatını kaybettiğinin kendilerine iletildiğini söyledi. Can yeleğinin bedenini dışarıya çıkarmış olabileceğini düşündüklerini ekledi.

Kurtarma ve devletin müdahalesi:

Tuğa, olay sonrası devletin ilgisinden memnun olduğunu vurguladı. Kurtarılanların sağlık kontrollerinin yapıldığını, askeri hastanelere sevk edildiklerini, ardından en iyi şekilde ağırlanıp otellerde konaklatıldıklarını söyledi. Bilet düzenlemeleri ve memlekete dönüş için her türlü imkânın sağlandığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı ve kurumlara teşekkür etti.

Hastanede yapılan teşhis işlemlerinin ardından arkadaşları Nihat Balyemez’in yaşamını yitirdiğinin kendilerine bildirildiğini anlatan Tuğa, aileye sabır dileyerek, "Gerçekten çok büyük bir kayıp yaşadık. Çok değerli bir insanı kaybettik" dedi.

Olayın tam nedenine ilişkin soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor. Tuğa’nın anlattıkları, gemide yaşanan panik anlarının ve yolcuların birbirine verdiği desteğin bir tanığı olarak kayda geçti.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ’İN GEMİDEKİ ARKADAŞI MEHMET TUĞA (46) DEHŞET ANLARINI ANLATTI.