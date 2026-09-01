Mekke ittifakıyla kolektif caydırıcılık ve barış vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün genişletilmiş zirvesinde konuştu. Konuşmasına Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğiyle başlayan Erdoğan, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve ev sahibi Kırgızistan'a teşekkür etti. Ayrıca Laos'un diyalog ortaklığına kabul edilmesini tebrik etti ve Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

zirvenin bölgesel ve küresel önemi:

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez bir aktörü olarak nitelendirdi. Teşkilatın yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil ettiğini hatırlatarak, Asya-Pasifik ile Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan yapının Birleşmiş Milletler'i destekleyen ve tamamlayan bir rol üstlendiğini ifade etti. Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasıyla örtüşen bu platformda çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümüne katkıda bulunma sorumluluğunu vurguladı.

ekonomik ve ulaştırma öncelikleri:

Erdoğan, teşkilatın barış ve istikrarın yanı sıra ekonomik refah için de hayati rol oynayabileceğini söyledi. Kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorları ile enerji arz güvenliği gibi alanların önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin, teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişiminde enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetiminde kritik bir rol oynadığını belirtti. Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesini talep ederek bu iş birliğine verdiği önemi yineledi.

Türkiye'nin, yükselen bir aktör olarak Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda iş birliğini ilerletme gayreti içinde olacağını söyleyen Erdoğan, teşkilat bünyesindeki yatırımların ve lojistik entegrasyonun bölgesel refaha doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

iklim çağrısı ve COP31 daveti:

Konuşmasında iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi ortak tehditlere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerine düşeni yapacağını belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne liderleri davet etti ve gelecek nesillere istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakma hedefini yineledi.

Mekke Savunma İttifakı ve bölgesel güvenlik:

Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirilen Mekke Savunma İttifakı'nın bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde hem bölge hem de dünya barışına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Barış çabalarının sürdürülürken, İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olan 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'daki duruma da dikkat çekti ve bu kayıpların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Şanghay ruhundan alınan motivasyonla çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesine teşkilatın önemli katkı sağlayacağına inancını yineledi, Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diledi ve toplantıların bölge ile ülkelerin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, "Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan’ı unutmamalıyız" dedi.