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esenyurt'ta 11 yeni aile sağlığı merkezi için yapım ve dönüşüm çalışmaları başladı

Esenyurt'ta 11 yeni Aile Sağlığı Merkezi için yapım çalışmaları başladı; projeler birinci basamak sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Emre Koç

esenyurt'ta 11 yeni aile sağlığı merkezi için yapım ve dönüşüm çalışmaları başladı

Esenyurt'ta sağlık yatırımlarında yeni adım

Esenyurt Belediyesi, artan nüfusa bağlı sağlık ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçeye 11 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırmak için yapım ve dönüşüm çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un daha önce sözünü verdiği projeler, farklı mahallelerde eş zamanlı olarak ilerletiliyor.

İlk etap ve yer tahsisleri:

Projenin ilk aşamasında Pınar, Süleymaniye, Orhangazi ve Çınar mahallelerinde Aile Sağlığı Merkezi inşaatları için fiili çalışmalar başlatıldı. Buna ek olarak ilçeye kazandırılması planlanan 8 yeni ASM içinde Fatih, Osmangazi, Akşemseddin ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde yer tahsisleri tamamlandı; bu alanlarda da kısa süre içinde yapım süreçleri başlayacak.

Belediye alanlarının sağlık tesisine dönüşümü:

Esenyurt’taki sağlık yatırımları sadece yeni inşaatlarla sınırlı kalmıyor. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ile Pınar Mahallesi 1290. Sokak’ta belediyeye ait alanlar Aile Sağlığı Merkezi olarak dönüştürülüyor. Ayrıca Kadir Topbaş Parkı içindeki, daha önce özel şahısların kullandığı belediyeye ait alanın yerine de bir sağlık ocağı yapılacak. Böylece ilave 3 alan sağlık hizmetlerine kazandırılarak toplam sayı 11e ulaşacak.

Hedef: erişimi kolaylaştırmak ve yoğunluğu azaltmak

Yetkililer, yeni merkezlerle Esenyurt’un farklı noktalarında birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını belirtiyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle vatandaşların ikametlerine daha yakın noktalardan sağlık hizmeti alabilmesi ve mevcut sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Nüfusu hızla artan Esenyurt’ta gerçekleştirilen bu yatırımların, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni merkezlerin, ilçedeki sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmesi hedefleniyor.

YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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