Emeğim Meslek Edindirme Kurslarıyla pratik eğitim ve istihdam

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen Emeğim Meslek Edindirme Kursları, ilçedeki vatandaşlara farklı branşlarda uygulamalı eğitim imkânı veriyor. Cilt bakımı, kadın ve erkek kuaförlüğü, kalıcı makyaj ve sahne makyajı gibi güzellik alanlarından; gelinlik dikimi, kadın terziliği ve modelistlik gibi tekstil atölyelerine; marangozluktan muhasebe ve okul öncesi çocuk gelişimine kadar geniş bir yelpazede kurslar açılıyor.

Kurslarda verilen eğitimler, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Katılımcılar teorik bilgiyi atölye ortamında pekiştiriyor, örnek işler üzerinde pratik yapıyor ve sektöre hazır hale geliyor. Eğitimler tamamlandığında kursiyerler farklı iş alanlarında çalışma veya kendi atölye ve işletmelerini açma yönünde adım atabiliyorlar.

Kurs içeriği ve uygulamalı eğitim:

Hacer Koçyiğit gibi yetkililer, merkezde özellikle gelinlik dikimi eğitiminin dikkat çektiğini vurguluyor. 'İstanbul’da gelinlik dikimi eğitimi veren az sayıdaki kurstan biriyiz. Burada kursiyerlerimize gelinlik tasarımından dantel ve gipür işlemlerine, iç malzemelerinden dikim ve süsleme aşamalarına kadar tüm detayları uygulamalı olarak gösteriyoruz' diyen Koçyiğit, duvak ve gelin çiçeği yapımının da öğretilen beceriler arasında olduğunu belirtiyor. Bu kapsamlı eğitimin ardından mezunlar ya kendi iş yerlerini açabiliyor ya da var olan atölyelerde çalışarak sektörde yer bulabiliyor.

Kursiyer deneyimleri ve sonuçlar:

Kurslara katılanlar, hem meslek hem de iş deneyimi kazandıklarını söylüyor. Birsen Taş, gelinlik kursuna katılmasının ardından yaz boyunca gelinlik atölyelerinde çalıştığını ve hem tecrübe hem de kazanç elde ettiğini aktarıyor: 'Hocamızın katkısıyla kendimizi geliştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kurs sayesinde meslek edindim ve iş deneyimi kazandım.' Taş benzeri geri bildirimler, kursların işgücü piyasasına doğrudan katkı sağladığını gösteriyor.

Belediye yetkilileri, bu tür hizmetlerin süreceğini ve ilçe sakinlerinin mesleki becerilerini geliştirecek yeni imkânlar sunmaya devam edeceklerini bildiriyor. Katılımcılar kurslarda edinilen beceriler sayesinde sosyal ağlarını genişletiyor, tecrübe kazanıyor ve istihdam olanaklarını artırıyorlar. Emeğim Meslek Edindirme Kursları, hem bireysel yetkinlikleri güçlendirmeyi hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN EMEĞİM MESLEK EDİNDİRME KURSLARI, FARKLI ALANLARDA SUNDUĞU EĞİTİMLERLE ESENYURTLULARIN MESLEK EDİNMESİNE VE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE KATKI SAĞLIYOR.