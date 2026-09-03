Yaz boyunca 20 binden fazla çocuğun yüzü güldü: Yıldırım'ın mahalle şenlikleri

Yıldırım'da geleneksel mahalle çocuk şenlikleri sona erdi:

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri, yaz boyunca 24 mahallede devam ederek 20 binden fazla çocuğu eğlence ve oyunlarla bir araya getirdi. Ücretsiz gerçekleşen programlar, çocukların yaz tatilini hem keyifli hem de verimli geçirmesine katkı sağladı. Şenliklerin son durağı Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı oldu ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Geleneksel oyunlar ve gösteriler:

Etkinlik alanında minikler, halat çekme, su taşıma, çember çevirme, yumurta taşıma, ip atlama, mendil kapmaca ve drama gibi geleneksel oyunları deneyimledi. Ayrıca Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileriyle çocuklar hem izledi hem de interaktif gösterilere katıldı. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlendi ve ailelerin yanı sıra mahalle sakinlerinin de ilgisini çekti.

Belediyenin önceliği: çocukların mutluluğu:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların sosyal gelişimini destekleyen projelere önem verdiklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da hizmet önceliği her zaman çocuklar ve gençlerimiz oldu. Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri ile hem evlatlarımızın keyifli vakit geçirmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağladık. 24 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz şenliklerde 20 binden fazla çocuğumuzun yüzündeki mutluluğa ortak olduk. Evlatlarımızın yüzünün güldüğü ve geleceğe güvenle bakabildiği bir kent inşa etmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Yıldırım’da çocuk olmak ayrıcalık olmaya devam edecek" dedi.

Belediyenin bu tür etkinlikleri, mahalle bazında erişilebilir, ücretsiz kültürel ve sportif imkanlar sunarak çocukların sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yaz boyunca süren şenlikler, hem katılım yoğunluğu hem de çeşitlenen programıyla ailelerden olumlu geri dönüş aldı.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘GELENEKSEL MAHALLE ÇOCUK ŞENLİKLERİ’, 24 MAHALLEDE 20 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU EĞLENCELİ ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLERLE BULUŞTURDU.