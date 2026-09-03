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Başkan Ahmet Akın’dan sahada takdir: zabıta haftasında ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zabıta Haftası'nda Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret edip personelin özverisini ve kayıpları andı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Ahmet Akın’dan sahada takdir: zabıta haftasında ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta haftası etkinliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası vesilesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette belediye yönetiminden isimler ve daire yetkilileri eşlik etti.

Ziyarette kimler hazır bulundu:

Ziyarete Başkan Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu ve Zabıta Dairesi Başkanı Caner Güreşen katıldı. Toplantı ve saha buluşmaları, zabıta birimlerinin günlük çalışma koşulları ve sahadaki uygulamalar üzerine değerlendirmeler içerdi.

Başkanın mesajı ve vurguları:

Akın, konuşmasında zabıta personelinin şehirde düzeni ve güveni sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirterek personelin emeğini ve fedakarlığını ön plana çıkardı. Akın, zabıtanın toplum ve belediye arasında önemli bir köprü olduğunu vurgulayarak, Zabıta, kentin vicdanıdır. ifadesine dikkat çekti.

Başkan Akın ayrıca esnafla kurulan iletişimin, vatandaşların sorunlarına yerinde müdahalenin ve şehir düzeninin korunmasının zabıtanın temel görevleri olduğunu söyledi. Belediyenin bu hizmetleri gördüğünü, çalışanların alın terinin değerlendiğini ve birlikte yönetim anlayışıyla hareket edildiğini ifade etti.

Akın, görev başında hayatını kaybeden zabıta çalışanlarını rahmetle andığını; emekli olanlara şükranlarını sunduğunu belirtti. Zabıta personeline sağlık, huzur ve aileleriyle birlikte iyi bir yaşam dileğinde bulunarak, İyi ki varsınız. İyi ki bu şehre hizmet ediyorsunuz. dedi.

BAŞKAN AHMET AKIN’DAN ZABITA TEŞKİLATINA ANLAMLI ZİYARET

BAŞKAN AHMET AKIN’DAN ZABITA TEŞKİLATINA ANLAMLI ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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