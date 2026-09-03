Yeniceköy'de kurtuluş coşkusu gençlik korosunun sesinde

Yeniceköy'de kurtuluş kutlaması konserle sürdü

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, İnegöl Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen konser, mahalle sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlikte sahne alan İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu, geniş bir repertuarla dinleyicilerin beğenisini kazandı.

koronun repertuarı ve solistler:

Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki gençlik korosu, hem koral eserler hem de solistlerin performanslarını içeren bir program sundu. Koro ve solistlerin seslendirdiği parçalar, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi ve zaman zaman seyircilerin de şarkılara eşlik etmesiyle gecenin coşkusu arttı. Program, müziğin birleştirici gücünü ve toplumun kolektif duygularını ön plana çıkardı.

vatandaşların katılımı ve belediye yetkilileri:

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliği adeta bir bayram havasında yaşadı. Geceye İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş de katılarak programı takip etti. Performansların sonunda İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu ve Şef Rıdvan Sayın, vatandaşlardan büyük alkış aldı ve kutlama ruhunu güçlendiren bir akşam sonlandı.

İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA YENİCEKÖY MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN KONSERDE, İNEGÖL BELEDİYESİ GENÇLİK KOROSU SESLENDİRDİĞİ ESERLERLE VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI.