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Kahta'da eğitim yılına hazırlık: okulların ihtiyaçları ve güvenlik önlemleri ele alındı

Kahta'da düzenlenen toplantıda Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve okul müdürleri 2026-2027 eğitim yılı hazırlıklarını, ihtiyaçları ve güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da eğitim yılına hazırlık: okulların ihtiyaçları ve güvenlik önlemleri ele alındı

Kahta'da yeni eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi düzenlenen değerlendirme toplantısında ilçedeki okulların hazırlık süreci ve öncelikleri ele alındı.

Toplantı, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında gerçekleştirildi; İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ile okul müdürleri de katılımcılar arasındaydı. Oturumda ilçede yürütülecek çalışmaların planlanması ve önceliklerin belirlenmesi amaçlandı.

toplantının gündemi:

Görüşmelerde yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek faaliyetler, okulların fiziki ve akademik ihtiyaçları, öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik programlar ile sosyal ve kültürel etkinlikler detaylandırıldı. Ayrıca, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesini sağlamak üzere alınacak güvenlik tedbirleri de değerlendirildi.

uygulama ve izleme esasları:

Katılımcılar, belirlenen önceliklerin sahada etkin şekilde uygulanması için sorumluluk paylaşımı ve izleme mekanizmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Eğitim faaliyetlerinin sürekliliği ve kalite standartlarının korunması üzerine somut adımlar konuşuldu.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin birincil hedef olduğunu vurguladı; çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ve tüm eğitim camiasına başarılı bir yıl dilendiğini belirtti.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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