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Kayıt hatası yüzünden 5 bin liralık vergi borcu faizle 50 bine çıktı

Sakaryalı Alaattin Erdoğan, 2008'de alınan ve 2011'de satılan kamyonetinin vergi kayıtlarında 'panelvan' görünmesiyle 5 bin liralık borcun faizle 50 bine çıktığını söylüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayıt hatası yüzünden 5 bin liralık vergi borcu faizle 50 bine çıktı

Kayıt farklılığı mağduriyeti:

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Alaattin Erdoğan, 27 Şubat 2008 tarihinde eşi Reziye Erdoğan adına kayıt ettirdiği SsangYong Actyon Sports model kamyonet ile ilgili vergi kaydında ortaya çıkan farklılık nedeniyle hukuki ve mali bir sorunla karşılaştığını belirtti. Erdoğan, 2011 yılında aracı Artvin’de yaşayan birine sattığını, vergilerini ödediğini ve "borcu yoktur" belgesi aldığını söyledi.

Olay nasıl gelişti:

Erdoğan’ın anlatımına göre sorun, 2012’de vergi yapılandırması için Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi’ne başvurmalarıyla gün yüzüne çıktı. Trafik tescilinde ve emniyet müdürlüğü kaydında aracın "kamyonet" olarak görünüyor olmasına rağmen, vergi dairesinin sistem kayıtlarında araç türü "panelvan" olarak yer aldı. Bu farklılık nedeniyle kendisine başlangıçta 5 bin lira vergi borcu çıkarıldı; Erdoğan, borcun zaman içinde faizlerle birlikte 50 bin liraya ulaştığını söyledi.

Erdoğan, söz konusu borcu kabul etmediğini vurgulayarak, "Ben bu parayı ödemedim, ödemem" şeklinde tepki gösterdi. Hatalı sınıflandırmanın hangi aşamada oluştuğunun ve sorumluluğun hangi kurumda olduğunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kurumsal yazışmalar ve beklenti:

Habere konu olan işlemle ilgili olarak Artvin Vergi Dairesi’nin hatanın düzeltilmesi amacıyla Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi’ne yazı yazdığı kaydedildi. Erdoğan, hem Trafik Şubesi hem de Vergi Dairesi arasında kalan sürecin kendisini mağdur ettiğini belirterek yetkililerden müdahale talep etti.

Erdoğan ayrıca, aracın menşeiyle ilgili olarak, "Kore şu ana kadar Türkiye’ye panelvan araç göndermedi" iddiasında bulundu ve kayıt hatasının giderilmesini istedi. Olay, araç türü kaydındaki farkın maddi yükümlülüklere nasıl yansıdığını ve idari kayıtların uyumunun önemini bir kez daha gösterdi.

ALAATTİN ERDOĞAN

ALAATTİN ERDOĞAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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