esenyurt’ta ilk ders zili: başkan vekili can aksoy öğrencilerle birlikteydi

Esenyurt’ta okulların ilk günü buluşması

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış töreninde öğrenciler, veliler ve ilçe protokolü ile bir araya geldi. Tören, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulunda gerçekleştirildi; Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, ilçe protokolü ve çok sayıda aile etkinlikte yer aldı.

Açılış programında duygulu anlar:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program boyunca Başkan Vekili Aksoy, hem öğrencilerle hem de ailelerle yakından ilgilendi; hatıra fotoğrafları çekildi ve tören sona erdi.

Kürsüde konuşan Aksoy, ilçedeki yoğun heyecana vurgu yaparak şunları söyledi: "İstanbul’da okulların ilk günü. Bugün trafiğin yoğun olduğu, koşturmacanın yoğun olduğu ve heyecanın yoğun olduğu bir gün yaşıyoruz. Bizler de bugün Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu’ndayız. 110 okulumuzdan bir tanesi. Fakat gördüğüm kadarıyla en güzellerinden bir tanesi. Bu anlamda okul yöneticilerini, öğretmenlerini, öğrencilerini, okul aile birliğini, muhtarımızı ve mahallemizi kutluyorum."

Esenyurt belediyesi ve okullarda yürütülen çalışmalar:

Aksoy, belediyenin yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürdüğü çalışma programını anlattı. Buna göre iç onarımlar, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri, zemin iyileştirmeleri, spor salonu bakımları ve okul giriş düzenlemeleri mahalleler sırasına göre planlandı. Aksoy, çalışmaların ara dönemlerde ve ara tatillerde de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda Esenyurt Belediyesi olarak ilçemizde yapmış olduğumuz çalışmaların kendisini göstermeye başladığını görüyoruz" dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırtasiye desteği, sosyal yardımlar ve su projesi:

Belediyenin eğitim destekleri programının detayları da konuşmada öne çıktı. Aksoy, "Biz Esenyurt Belediyesi olarak bu yıl 16 bin 251 birinci sınıf öğrencimizin, geçen sene de olduğu gibi, kırtasiye setiyle okul başlangıçlarında hatıralarında bir parça olmak istedik" sözleriyle kırtasiye desteğini açıkladı. Ayrıca belediyenin 5 bin aileye ESKART üzerinden sosyal yardım ve eğitim desteği sağladığını belirtti ve bu desteğin yerel esnafla kurulan iş birlikleriyle verildiğini vurguladı.

Okullarda suyun ücretsiz ve arıtmalı olarak sunulmasına yönelik çalışma da programın öncelikleri arasında. Aksoy, "Bu sene 90’a yakın devlet okulumuzda ücretsiz, arıtmalı okul suyu projemizin imalatları başladı" diyerek projenin devam ettiğini, hedeflerinin bu uygulamayı belediye sosyal tesisleri ve kreşlerde de yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

Kütüphaneler, kurslar ve sınav hazırlık desteği:

Esenyurt Belediyesi’nin eğitim merkezleri hakkında bilgi veren Aksoy, belediyenin LGS hazırlık kurslarına ilişkin de şu bilgiyi paylaştı: "Bu sene 2 bin 500 başarılı öğrencimizi, belirli bir not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerimizi ücretsiz LGS’ye hazırlık kurslarımıza alıyoruz." Kütüphanelerin sayısının ise 7’ye çıktığı ve bu kütüphanelerde toplam 52 bin kullanıcının bulunduğu, bunlardan 20 bininin aktif olduğu kaydedildi. Aksoy ayrıca tüm kütüphanelerde ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramı sunulduğunu belirtti.

Süren yatırımlar ve kreş hizmetleri:

Aksoy, ilçedeki yeni eğitim yatırımlarına dair de bilgi verdi. Durmuş Döven Ortaokulunun fiziki olarak büyük ölçüde tamamlandığını, geçici kabul süreçleri ve planlı çalışma aşamalarının izlendiğini belirtti ve okulun bu eğitim yılı ilk yarıyılı içinde, Kasım ayına yetişmesinin beklendiğini söyledi. Aksoy, hayırseverler ve müteahhitler tarafından üstlenilen projenin mahalle için önemini vurguladı.

Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa Parkı içinde açılan kreşin Levent Kreş adıyla belediyenin 14’üncü kreşi olarak hizmet vereceği açıklandı. Programın ardından Başkan Vekili Aksoy, belediye bünyesindeki Turgut Özal Kreşini de ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi ve öğrencilere kırtasiye setleri hediye etti.

Konuşmasını kapanışta duygulandıran Aksoy, ailelere ve öğretmenlere hitaben, "Değerli aileler, eminim sabırsızlanıyorsunuz. Özellikle birinci sınıfa başlayanların aileleri çok heyecanlı... Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE OLARAK KIRTASİYE SETİ TAKDİM EDEN BAŞKAN VEKİLİ, MİNİKLERE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILAR DİLEDİ.