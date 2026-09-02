Dolar 48,2922 +0,05%
Euro 55,9216 -0,03%
Bist 13.919,54 -2,17%
Altın Gram 6.764,03 -0,91%
EUR/USD 1,1577 -0,14%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Esenyurt'ta sokak ticaretine ağır darbe: 72 bin hap ve nakit ele geçirildi

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 72 bin ecstasy, 8,51 g metamfetamin, 4,73 g AM ve 25 bin 500 lira nakit bulundu; bir şüpheli TCK 188'den gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta sokak ticaretine ağır darbe: 72 bin hap ve nakit ele geçirildi

operasyonun genel çerçevesi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Esenyurt ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, adreste bulunan şüpheli Ö.D. yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller ve miktarlar:

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 72 bin extasy uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin, 4,73 gram AM maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen maddeler ve malzemeler olayda delil olarak kayıt altına alındı.

Operasyon, sokak düzeyindeki satış ve dağıtım zincirlerine yönelik yürütülen tespit ve operasyonların devamı niteliğinde gerçekleştirildi ve ele geçen yoğun miktar, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli veri oluşturdu.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan Ö.D., ifadesinin alınması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Soruşturma birimlerindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlının TCK 188. madde kapsamında adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Polis ekipleri, ekiplerince yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve olaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da kahvehanede kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza, 5 bin 100 l...
images

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısında koordinasyon öne çıktı
images

Şanlıurfa’da jandarmadan operasyon: 11 bin 30 paket sigara ve 287 kilogram nargi...
images

Hilvan’de oyun sırasında pompalı tüfek kazası: 10 yaşındaki Muhammed yaşamını yi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sapanca'da Kaan Ege Baran anısına yağışa rağmen kano yarışı tamamlandı

Çavdarhisar kaymakamı Mantı'dan şehit ailelerine ziyaret

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısında koordinasyon öne çıktı

Şanlıurfa’da jandarmadan operasyon: 11 bin 30 paket sigara ve 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı