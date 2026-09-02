Esenyurt'ta sokak ticaretine ağır darbe: 72 bin hap ve nakit ele geçirildi

operasyonun genel çerçevesi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Esenyurt ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, adreste bulunan şüpheli Ö.D. yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller ve miktarlar:

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 72 bin extasy uyuşturucu hap, 8,51 gram metamfetamin, 4,73 gram AM maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen maddeler ve malzemeler olayda delil olarak kayıt altına alındı.

Operasyon, sokak düzeyindeki satış ve dağıtım zincirlerine yönelik yürütülen tespit ve operasyonların devamı niteliğinde gerçekleştirildi ve ele geçen yoğun miktar, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli veri oluşturdu.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan Ö.D., ifadesinin alınması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Soruşturma birimlerindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlının TCK 188. madde kapsamında adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Polis ekipleri, ekiplerince yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve olaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER