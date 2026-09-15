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Esenyurt'ta trafikte takip edip saldıran sürücüye 180 bin lira idari ceza

Esenyurt'ta bir sürücünün taksi sürücüsünü takip edip saldırdığı olayda üç şüpheli yakalandı; saldırgana 180 bin TL ceza verildi, ehliyeti ve aracı 60 gün men edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:21

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta trafikte takip edip saldıran sürücüye 180 bin lira idari ceza

Olayın gelişimi:

Dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halindeyken iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir olaya dönüştü. İddiaya göre 34 HYM 272 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 TAU 75 plakalı taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü çatışma çıktı. Bir süre sonra 34 HYM 272 plakalı araçtan inen otomobil sürücüsü, taksinin camına ve taksi sürücüsüne fiziki müdahalede bulundu.

Olay anı ve mağdurun durumu:

Saldırının boyutu ve yaşanan arbede, çevredeki diğer sürücüler ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında taksi sürücüsünün doğrudan zarar görüp görmediğine ilişkin detaylar paylaşılmadı; mevcut bilgiler kısmen görüntü ve tanık beyanlarına dayanıyor. Bölgede trafik kısa süreli aksadı, polis sevk edildi.

Soruşturma ve uygulanan yaptırımlar:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve olaya karıştığı belirtilen B.B.N., B.S. ve M.D. isimli şüphelileri yakaladı. Aracı kullanan B.B.N. isimli şüpheliye, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ihlalinden dolayı 180.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, benzer vakaların trafik güvenliği ve kamu düzeni açısından ciddi sonuçlara yol açtığını hatırlatarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ESENYURT’TA TRAFİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYÜ TAKİP EDEREK SALDIRAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN...

ESENYURT’TA TRAFİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYÜ TAKİP EDEREK SALDIRAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. ŞAHSA 180 BİN TL CEZA KESİLİRKEN, SÜRÜCÜ BELGESİ 60 GÜN SÜREYLE GERİ ALINDI VE ARAÇ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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