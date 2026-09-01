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Esenyurt'ta tutuklu sanığın itirafı: kayıp genç kızın cesedi bulundu

Fethi Dağlı'nın itirafı üzerine, 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cesedi Esenyurt'ta, zanlının evine yakın bir yerde gömülü bulundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta tutuklu sanığın itirafı: kayıp genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt'ta yeni gelişme: tutuklu zanlı itiraf etti

İstanbul Emniyeti ekiplerinin yeniden başlattığı çalışma, 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım davasında yeni bir kırılma noktası yarattı. Cezaevinde tutuklu bulunan Fethi Dağlı'nın sorgusunda yaptığı itiraf, genç kızın cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı.

soruşturmanın yeniden başlatılması:

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022'de tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım için dosyayı yeniden açtı. Yapılan teknik takipte, genç kızın telefonunun en son sinyal verdiği adresin Esenyurt'ta yaşayan Fethi Dağlı'nın evi olduğu tespit edildi. Ekipler, Dağlı'nın 2024 yılında iş arayan Erva Raziye Asar'ı öldürüp cesedini parçalara ayırdığı ve parçaları Beylikdüzü'ndeki bir inşaat alanına attığının dosyada yer alması üzerine şüpheliyi yeniden sorguladı.

operasyon, gözaltılar ve cesedin bulunması:

Dağlı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda, olaya bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Zanlı polis ekiplerini Esenyurt'taki ev adresine götürdü ve burada Zeynep Yıldırım'ın gömülü olduğu yeri gösterdi. Yapılan kazı ve incelemede genç kızın cesedine ulaşıldı. Olay yerinde adli işlemler ve kriminal incelemeler devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, delillerin laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Esenyurt&#039;ta dehşete düşüren cinayet...4 yıl önce genç kızı öldürüp parçalara ayırmıştı, zanlının...

Esenyurt'ta dehşete düşüren cinayet...4 yıl önce genç kızı öldürüp parçalara ayırmıştı, zanlının yeni cinayeti ortaya çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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