Gazi Park kafe restoranıyla İlkadım’da sosyal hayat canlanıyor

Gazi Park yeni görünümüyle açıldı:

Samsun'un İlkadım ilçesindeki yenilenen Gazi Park, yeni konsepti ve hizmete giren Gazi Park Kafe Restoran ile vatandaşların beğenisini topladı. Park, İstiklal Caddesi ile yeşil alanları birleştiren düzenlemesiyle ilçenin merkezi sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi.

Güvenli Parklar Projesi kapsamında yenileme:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, seçim sürecinde parkın yenileneceği vaadini hatırlatarak projeye öncelik verdiklerini söyledi. Kurnaz, 15 Mart 2024 tarihinde paylaştıkları kampanya videosuna atıfta bulunarak, "Gazi Park’ın yeni bir yüze kavuşması, daha kullanışlı ve güvenli hale gelmesi için seçim kampanyamız sürecinde vatandaşlarımıza söz vermiştik. Göreve geldikten sonra başlattığımız Güvenli Parklar Projemizin içerisinde yer alan Gazi Park için de kollarımızı sıvadık" dedi.

Kurnaz, parkın cadde ile yeşil alanı bütünleştirdiğine vurgu yaparak, "Yeni konseptiyle Gazi Park Kafe Restoran, vatandaşlarımız için huzurlu bir dinlenme alanı olmasının yanı sıra yeme içme ihtiyaçlarının da giderilebileceği nezih bir mekân haline geldi. İlkadım’ın kalbinde yer alan ve yenilenen konseptiyle daha fazla yeşil alana sahip olan Gazi Park Kafe Restoran, bu anlamda kente nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve vatandaşların tepkisi:

Başkan Kurnaz, açılışta AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ile birlikte parkı gezdi; heyet vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarete katılanlar, Gazi Park Kafe Restoran'ın sunduğu yeni düzenleme ve yeşil alanlardan övgüyle söz ederek Kurnaz'a teşekkür etti.

Kurnaz kapanışta, "Samsun’un kalbi İlkadım’ın yeni cazibe merkezi olacak. İlkadım’da hemşehrilerimiz için verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz" diyerek projenin benzer çalışmalara örnek teşkil edeceğini vurguladı.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ’IN, SEÇİM DÖNEMİNDE YENİLENEREK DAHA MODERN, GÜVENLİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLECEĞİ SÖZÜNÜ VERDİĞİ GAZİ PARK, YAPILAN DÜZENLEMELERİN ARDINDAN YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU. GÜVENLİ PARKLAR PROJESİ KAPSAMINDA YENİLENEN PARK, İSTİKLAL CADDESİ İLE YEŞİL ALANLARI BİR ARAYA GETİREN YAPISIYLA İLÇENİN YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLDU.