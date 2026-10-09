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Eskişehir’de haraç iddiası gerilimi artırdı: balıkçı dükkanında baba ile oğul arasında üç yaralı

Eskişehir Arifiye'de balıkçı dükkanında haraç iddiası tartışmayı kavgaya çevirdi; baba ile oğlu da aralarında olmak üzere üç kişi bıçaklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir’de haraç iddiası gerilimi artırdı: balıkçı dükkanında baba ile oğul arasında üç yaralı

Eskişehir'de balıkçı dükkanında bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir balıkçı dükkanında çalışan baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Kavga esnasında aralarında babanın da bulunduğu 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraflar ise gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Tarafların beyanı ve soruşturma

Kavgada bıçaklanan baba, olayı polis ekiplerine anlatarak, "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı. Şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir&#039;de baba ile oğlu arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de baba ile oğlu arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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