Eski antrenörün son yolculuğu Tarsus'ta uğurlandı

tören ve tepkiler:

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Atlı için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Atlı'nın naaşı, Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından tören alanına getirildi ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine Atlı'nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törene ayrıca Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Atlı'nın ilçede yıllarca amatör kulüplerde antrenörlük yaptığı ve birçok kişinin sevgisini kazandığı ifade edildi.

saldırıya ilişkin detaylar:

Olay, dün akşam Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan, olayın ardından çantayı bırakarak kaçtı.

Saldırıda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleler sonucu Mehmet Atlı (71) kurtarılamadı; diğer dört yaralının tedavisi sürüyor ve yarılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan aramalar sırasında kaçan şüphelinin saldırı sonrası attığı silah, bir evin bahçesinde bulundu. Polis ekipleri saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Atılı bırakan izler ve toplumun hassasiyeti:

Yaşamını yitiren Atlı'nın yıllardır amatör spor çevresinde görev alması ve gençlerle kurduğu ilişki, törene katılanlar tarafından sık sık vurgulandı. Vatandaşlar, benzer olayların tekrar etmemesi için güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Olayın soruşturulması ve adli süreç ise yetkili birimlerce titizlikle yürütülüyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE KAHVEHANEYE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 71 YAŞINDAKİ YILLARCA AMATÖR KULÜPLERİN ANTRENÖRLÜĞÜNÜ YAPAN MEHMET ATLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.