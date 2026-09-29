Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beyşehir Ajans Amirliği, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2026 yılı mahsulü haşhaş tohumu alımlarına ilişkin takvimi ve şartları açıkladı. Kurumdan yapılan duyuruya göre üreticiler, teslim randevusu almak üzere sürece başvurabilecek.

randevu ve teslim usulleri:

Açıklamada randevuların 29 Eylül 2026 Salı günü saat 14.00'ten itibaren verilmeye başlandığı belirtildi. Üreticiler randevularını e-Devlet Kapısı, TMO'nun internet sitesi, randevu.tmo.gov.tr veya TMO işyerleri üzerinden alabilecek. Alımlar, randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek.

çuvallar, renk ve ödeme koşulları:

TMO, alımlarda mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarını kabul edecek. Tohumlar teslim edilirken daha önce kullanılmamış ve 50x75 santimetre ebatlarında polipropilen çuvallar içinde olması gerekecek; çuvalların ağızlarının makine ile dikilmiş olması şartı aranacak. Teslim edilen her çuval için üreticilere 15 TL/adet çuval bedeli ödenecektir. Daha önce kullanılmış çuvallarla getirilen tohumlar kabul edilmeyecek.

alım miktarı ve mahsul şartları:

Açıklamada ayrıca eski mahsul haşhaş tohumlarının satın alınmayacağı vurgulandı. Üreticilerin TMO'ya satabilecekleri tohum miktarı, HÜBAS'ta beyan edilen tohum rengi esas alınarak sınırlandı: üreticiler 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecek. Haşhaş tohumları, kurumun açıkladığı alım fiyatı üzerinden barem uygulanarak satın alınacak.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) BEYŞEHİR AJANS AMİRLİĞİ, KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 2026 YILI MAHSULÜ HAŞHAŞ TOHUMU ALIMLARINA BAŞLIYOR.