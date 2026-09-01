Manavgat'ta jandarmanın işletmeye yönelik kaçak tütün operasyonu

Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. İncelemeler sonucunda bir işletmede arama gerçekleştirildi.

operasyon ayrıntıları:

Aramada 36 bin adet dolu makaron, 481 adet nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler maddi ve tür bazında kayda alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ürünlerin incelenmesi ve gerekli yasal işlemler Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN TİCARETİNİN VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR İŞLETMEDE YAPILAN ARAMADA YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.