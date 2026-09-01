Dolar 48,2714 +0,01%
Euro 56,0028 -0,21%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.847,40 -1,55%
EUR/USD 1,1597 -0,22%
Brent Petrol 92,51 +2,23%
--°

Manavgat'ta jandarmanın işletmeye yönelik kaçak tütün operasyonu

Manavgat'taki jandarma operasyonunda bir işletmede 36 bin makaron, 481 nargile tütünü ve 35 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta jandarmanın işletmeye yönelik kaçak tütün operasyonu

Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. İncelemeler sonucunda bir işletmede arama gerçekleştirildi.

operasyon ayrıntıları:

Aramada 36 bin adet dolu makaron, 481 adet nargile tütünü ve 35 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler maddi ve tür bazında kayda alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ürünlerin incelenmesi ve gerekli yasal işlemler Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN TİCARETİNİN VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR İŞLETMEDE YAPILAN ARAMADA YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele...
images

Konya'da ağustos operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
images

Konya'da 2863 sayılı kanun kapsamında operasyonda sikke ve kazı malzemeleri ele...
images

Altı ilçede eş zamanlı baskın: Balıkesir'de narkotik operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akpınar'da üç gün sürecek yol düzenlemesi nedeniyle bazı yollar kapatılıyor

Kocaelispor'a genç norveçli takviyesi: Tobias Fjeld Gulliksen sezon sonuna kadar kiralandı

Konya'da jandarmadan ağustos operasyonu: 186 bin makaron ve 240 kaçak parfüm ele geçirildi

Tokat’ta yönetim 7 gün 24 saat dijital koordinasyon merkezinden sağlanacak

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı