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Yön levhasına çarpıp istinat duvarına savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan 02 AAT 694 plakalı motosiklet önce yön levhasına sonra istinat duvarına çarpıp sürücüyü ağır yaraladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yön levhasına çarpıp istinat duvarına savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da motosiklet kazası

Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

02 AAT 694 plakalı motosikleti kullanan sürücü Mehmet T., önce yön levhasına sonra istinat duvarına çarparak ağır yaralandı.

Kaza anı:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN ÖNCE YÖN LEVHASINA ARDINDAN DA İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI...

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN ÖNCE YÖN LEVHASINA ARDINDAN DA İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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