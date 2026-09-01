Yön levhasına çarpıp istinat duvarına savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da motosiklet kazası

Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

02 AAT 694 plakalı motosikleti kullanan sürücü Mehmet T., önce yön levhasına sonra istinat duvarına çarparak ağır yaralandı.

Kaza anı:

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN ÖNCE YÖN LEVHASINA ARDINDAN DA İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.